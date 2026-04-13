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SIENA – La “saga” sulla governance di Banca Mps volge al termine.

Salvo colpi di scena, la lista del consiglio di amministrazione uscente otterrà un sostegno superiore al 30% del capitale – al netto del voto del primo azionista Delfin (17,5%) – e prevarrà alla prima votazione sull’alternativa di Plt Holding (famiglia Tortora) e sulla lista di indipendenti promossa da Sgr e istituzionali.

Il nuovo meccanismo della legge Capitali, alla prima prova pratica mercoledì nell’assemblea a Siena, rimescola però le carte. La seconda votazione individuale permetterà di influenzare la composizione del board di Rocca Salimbeni, creando incertezza su chi entrerà davvero nel consiglio.

I proxy advisor Institutional Shareholder Services e Glass Lewis hanno espresso riserve sui voti individuali, ma l’ingresso di Fabrizio Palermo come candidato amministratore delegato appare quasi certo. Plt Holding, che potrebbe sfiorare il 10% dei voti, punta a riportare in cda l’ex ad Luigi Lovaglio. Licenziato per giusta causa dopo la sua candidatura con Plt (post-estromissione dalla lista del cda), Lovaglio rischia però problemi sui requisiti “fit and proper” valutati dalla Bce.

Nelle prossime ore decisive le mosse di due azionisti: Banco Bpm (3,74%), con cda domani, e Fondazione Mps, che deciderà in Deputazione. La settimana scorsa Norges Bank ha sostenuto Plt con critiche al cda uscente, rianimando il fronte pro-Lovaglio proprio durante la fusione con Mediobanca.

Anche per Palermo i dubbi “fit and proper” emergono per mancanza di esperienza in banche sistemiche, ma come ha scritto l’ex Dg Bankitalia Salvatore Rossi, la Bce fatica a opporsi ex post a nomine insistite dagli organi societari.

BlackRock (oltre 5%, ora al 4,98% dopo limatura Consob dal 7 aprile) appoggerà Plt, secondo fonti finanziarie: alcuni passaggi nella lista del cda non hanno convinto il colosso Usa, secondo dopo Norges. Il record date per il voto era il 2 aprile.

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