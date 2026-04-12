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MONTEPULCIANO – Nel pomeriggio di venerdì , Montepulciano ha ricevuto la visita di Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite.

La presenza del diplomatico portoghese non è stata resa pubblica nell’immediato per motivi legati alla sicurezza: in accordo con il suo protocollo, si è ritenuto opportuno darne notizia solo dopo che Guterres ha lasciato la cittadina poliziana, al termine della visita.

Il Segretario Generale si è mosso a Montepulciano a titolo strettamente privato, pur nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza previste per il suo ruolo. La visita ha avuto inizio presso il Palazzo Comunale di Montepulciano, dove è stato accolto dal Sindaco Michele Angiolini. Accompagnato dal primo cittadino, Guterres ha visitato la terrazza e la torre del Palazzo, da cui ha potuto ammirare il panorama su Piazza Grande e sui dintorni. Nel corso dell’incontro, il Segretario Generale ha visitato anche la Sala del Consiglio, approfondendo alcuni aspetti del sistema elettorale italiano confrontandoli con il modello portoghese. Successivamente, Guterres si è recato al Tempio di San Biagio, accompagnato da don Domenico Zafarana, perseguendo così la sua permanenza in città.

«È stata una grandissima sorpresa trovarmi di fronte al Segretario Generale Guterres – dichiara il Sindaco Angiolini – Ho avuto il piacere di accompagnarlo personalmente sulla terrazza del Palazzo Comunale e sulla torre. Guterres ha espresso apprezzamento per la nostra città e per il nostro territorio, facendo tante domande sulla storia della città, sui palazzi rinascimentali, così come sul Vino Nobile. Mi auguro che la bellezza delle nostre terre possa avergli offerto un momento di serenità e di ricarica, in un tempo in cui l’ONU è chiamata a confrontarsi con sfide di straordinaria complessità, in Medio Oriente e in molte altre parti del mondo».

La visita non era programmata né annunciata, al termine dell’incontro, il Sindaco Angiolini ha omaggiato Guterres con una bottiglia di Vino Nobile di Montepulciano e alcuni volumi dedicati alla storia della città.