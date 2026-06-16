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Tutto è pronto a Pisa per vivere, come ogni anno, la notte della Luminara. Stasera, vigilia del patrono San Ranieri. Anche un treno speciale. Tutti gli orari.

Pisa torna ad accendersi con i suoi 100.000 lampanini, accesi lungo tutti i due chilometri dei Lungarni. È la festa più amata dai pisani. Richiama migliaia di persone ad assistere alla bellezza degli edifici storici illuminati dalle fiammelle a cera in grado di creare un’atmosfera suggestiva e unica.

La novità di quest’anno sono ulteriori nuove biancherie. In particolare per il Museo delle Navi Antiche e per alcuni palazzi che si affacciano sui Lungarni.

Il programma della Luminara

Intorno alle ore 15.00 entreranno in attività i circa 200 addetti selezionati appositamente, che affiancheranno il personale del Comune e della ditta incaricata, per iniziare, uno ad uno, l’accensione dei 100mila lumini sui Lungarni, compresi tra il ponte della Cittadella e il ponte della Fortezza. Poi, all’ora dell’imbrunire, grazie allo spegnimento dell’illuminazione artificiale, i Lungarni inizieranno ad immergersi nella magica sera di San Ranieri.

Alle ore 23.00, come tradizione, è previsto lo spettacolo pirotecnico sui Lungarni, con fuochi d’artificio sparati da 10 piattaforme galleggianti poste sull’Arno.

Spazio per disabili. Nei pressi dello scalo dei Renaioli è prevista una pedana riservata ai disabili, da circa 15-20 persone, per consentire a tutti di godere a pieno dello spettacolo. L’accesso avverrà sotto la supervisione e controllo di personale addetto. Le macchine munite di apposito contrassegno potranno essere parcheggiate sul Lungarno Fibonacci nel tratto tra ponte della Vittoria e Largo Marinai d’Italia entro le ore 21.00, con uscita obbligatoria a fine evento dal lato del ponte della Vittoria.

Treno speciale. Trenitalia ha organizzato, come gli anni scorsi, un treno speciale per il ritorno, con destinazione Firenze Santa Maria Novella. Il treno n. 94520 partirà alle ore 01.00 da Pisa Centrale con fermate a Cascina (1.10), Pontedera-Casciana Terme Lari (1.16), San Romano-Montopoli Santa Croce (1.25), San Miniato-Fucecchio (1.31), Empoli (1.38), Montelupo-Capraia (1.44), Lastra a Signa (1.51), Le Piagge (1.58), Firenze Rifredi (2.06), arrivo a Firenze SMN alle 2.13.

Giugno Pisano

La Luminara rientra nel programma del Giugno Pisano, organizzato dal Comune di Pisa, che comprende un ricco calendario di appuntamenti, iniziato con la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane il 2 giugno e che avrà i suoi momenti culminanti con la Luminara (martedì 16 giugno), il Palio di San Ranieri (mercoledì 17 giugno) e il Gioco del Ponte (sabato 27 giugno).

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