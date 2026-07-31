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La notizia della scomparsa per una grave malattia di Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale, ha creato grande dispiacere anche in Toscana. Nel Valdarno aretino dove era di casa, in particolare.

“È stato un onore averlo nostro cittadino. Franco Baresi è sempre stato una persona garbata, riservata e mai sopra le righe. Il suo legame con Laterina è stato forte e autentico. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità ci uniamo al dolore della famiglia per questa grave perdita”. Con queste parole il sindaco di Laterina Pergine Valdarno (Arezzo) Jacopo Tassini, ricorda Franco Baresi, scomparso all’età di 66 anni.

Il rapporto tra lo storico capitano del Milan e il territorio aretino affonda le radici nei primi anni Ottanta, quando durante una trasferta del Milan a Montevarchi conobbe Maura Lari, figlia del ristoratore Valerio. Da quell’incontro nacque una storia d’amore culminata con il matrimonio nel 1984 nella chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano di Laterina, alla presenza di tanti protagonisti del calcio italiano. Per un periodo Baresi fu anche residente a Laterina, mantenendo nel tempo un rapporto discreto ma costante con il paese, dove era apprezzato non solo per la straordinaria carriera sportiva, ma anche per la sua semplicità e il suo stile lontano dai riflettori.

Cordoglio è stato espresso anche da parte della Fiorentica. ”Leggenda indimenticabile del calcio”. “Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di un’autentica leggenda del calcio italiano. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutto il mondo rossonero giungano le più sincere condoglianze. Il suo ricordo resterà indelebile nella storia di questo sport’.’