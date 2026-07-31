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Jennifer Lopez, la regina del pop, a spasso per le strade di Siena. La notizia da ieri ha fatto il giro del web, complice una foto che la ritrae a passeggio alla Croce del Travaglio, davanti al vicolo di San Pietro.

Cappello di paglia, vestitino chiaro di lino e ballerine ai piedi, la Lopez ha passeggiato in incognito come una tra i tanti turisti che visitano la città. Pare in compagnia di figli e guardie del corpo.

Lo scorso anno, Jennifer Lopez era stata a Lucca per l’unica data italiana del suo tour “Up all night live 2025”. E forse le era rimasta la curiosità di visitare altre città toscane.

La settimana scorsa, a Taormina, ha partecipato alle celebrazioni di alta moda di Dolce&Gabbana con una esibizione speciale sullo sfondo dell’Isola bella. Poi, è arrivato il momento del relax. Anche nella città del Palio.

Nel 2020 la Lopez in un’intervista detto che il suo vero desiderio sarebbe stato quello di “andare in bicicletta a comprare del pane, metterlo nel cestino, tornare a casa, spalmarci sopra la marmellata e mangiarlo mentre dipingo oppure mentre sono seduta su una sedia a dondolo, da dove posso godere la vista di un olivo o di una quercia e sentirne l’odore”. E per questo il sindaco di San Quirico d’Orcia aveva invitato la popstar a visitare la Valdorcia. [LEGGI]

Chissà che a distanza di anni non sia venuta a vedere se trovare proprio qui la casa dei suoi desideri.

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