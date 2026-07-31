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FIRENZE – Scatta dal 1° agosto la revisione dei biglietti per il trasporto pubblico locale su gomma in tutta la Regione Toscana.

Autolinee Toscane ha comunicato l’entrata in vigore delle nuove tariffe dei titoli di viaggio: ad essere colpiti dai rincari saranno soprattutto i viaggiatori occasionali e chi usufruisce di abbonamenti a breve termine.

Aumenti fino al +17,6% per i biglietti singoli

L’aumento più significativo riguarda il trasporto urbano nei centri principali. Urbano Capoluogo: il biglietto ordinario passa da 1,70 € a 2,00 € (+17,6%). Urbano Maggiore: la corsa semplice aumenta da 1,30 € a 1,50 € (+15,4%). I ritocchi verso l’alto interesseranno un’ampia platea di titoli di viaggio: biglietti singoli (compresi i biglietti acquistati via SMS), carnet da 4 corse extraurbano, carnet urbano 10 viaggi, oltre agli abbonamenti settimanali e mensili ordinari (urbani, extraurbani ed extraurbani veloci).

Salvi studenti, abbonati annuali e fasce deboli

Nessuna stangata, invece, per gli utenti abituali e le categorie tutelate. Restano infatti del tutto invariate le tariffe di abbonamenti annuali e trimestrali; abbonamenti studenti (annuali e 10 mesi); integrativi per abbonati extraurbani; tutti i titoli di viaggio agevolati legati all’ISEE e alla Legge Regionale 100.

Vecchi biglietti validi fino al 2027

Per attenuare l’impatto economico e consentire l’utilizzo dei titoli già acquistati, Autolinee Toscane fa sapere che i biglietti comprati fino al 31 luglio (sia cartacei che digitali) potranno essere utilizzati fino al 31 gennaio 2027. Gli abbonamenti già sottoscritti manterranno la loro regolare validità fino alla naturale data di scadenza.

Tutte le tabelle con le nuove tariffe dettagliate sono consultabili sul sito ufficiale dell’azienda all’indirizzo at-bus.it/it/ticket.

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