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Incendi, una situazione in continua emergenza. In Italia e in tutta Europa.

Il grande caldo, le alte temperature e la siccità sono condizioni che contribuiscono ad aumentarne il rischio.

E mentre Francia e Spagna, e da ore anche Creta, bruciano, l’Italia non sta molto meglio.

Un recente indagine di Openpolis ha scoperto che, nel 2025, 1 incendio su 3 registrato nei paesi dell’Unione Europea era scoppiato in Italia. I roghi in Ue sono stati in totale 4.730 e hanno compreso un’area pari a 904,9mila ettari.

Nel nostro Paese hanno percorso 94.456 ettari, comprendendo circa il 10,4% della superficie totale degli incendi europei. Per fortuna, il 99,2% è stato inferiore ai 1.000 ettari di terreno, componendo quindi degli eventi singoli più contenuti rispetto a quelli registrati in altre parti d’Europa.

Dal 2015 al 2025, in Europa gli incendi registrati sono stati 24.338 incendi, più o meno uno a settimana. Dal 2021 ad oggi è registrato un aumento costante sia del numero di eventi che della loro grandezza.

“Abbiamo scoperto, dicono da Openpolis, che in Italia divampano un terzo di tutti gli incendi d’Europa: 94.456 ettari di boschi e territori che hanno rilasciato nell’atmosfera tonnellate di CO2 e che impiegheranno anni a rigenerarsi, se mai ci riusciranno. E poi abbiamo scoperto che se gli incendi boschivi sono sempre esistiti, non sono mai stati così tanti e così frequenti: in Europa bruciano in media 13 incendi al giorno”.

I dati degli incendi nel 2025

La regione d’Italia più colpita è stata la Sicilia: nel 2025 il 53,5% della superficie percorsa dal fuoco in Italia ricadeva nell’isola. La provincia di Agrigento registrava incendi per un totale di 18.610 ettari percorsi da fuoco, seguita da Caltanissetta (11.392 ettari) e Trapani (7.179 ettari).

“Sul territorio nazionale, la gran parte degli eventi era localizzata nelle zone intermedie tra quelle più urbanizzate e quelle rurali, componendo una superficie pari a 35.848,81 ettari (il 38%). Inoltre, nel 2025, 37.082 ettari ricadevano su territori agricoli, componendo circa il 39,3% dell’intera area percorsa da incendi in Italia e il 17,7% della superficie agricola europea colpita dai roghi. Considerando però l’intera decade (2025-2015), l’Italia riporta il valore più alto a livello europeo, con oltre 259mila ettari percorsi dal fuoco. È importante notare anche che il 28% dell’area colpita dagli incendi in Italia nel 2025 ricadeva, anche solo in parte, all’interno di un sito Natura2000, una delle principali reti ecologiche europee per la tutela e la conservazione della biodiversità e degli habitat minacciati.

I dati in Toscana

Secondo la ricerca, nel 2025, la situazione della Toscana è stata la seguente. Gli incendi registrati sono stati 11 che hanno interessati un totale di 136 ettari di superficie boschiva.

La provincia più colpita è stata Grosseto con 6 incendi per un totale di 78 ettari interessati. A seguire, la provincia di Siena con 2 incendi registrati e 50 ettari percorsi dal fuoco. Poi, Lucca con 2 incendi e 4 ettari di superficie e, infine, Prato con 1 incendio e 4 ettari. Le provincie di Arezzo, Firenze, Pisa, Livorno, Massa Carrara e Pistoia nel 2025 non sono state interessate da incendi boschivi di rilievo.

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