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Incendio, dalle 14 di oggi pomeriggio, in un’area boschiva nella zona di Bagnaia, comune di Sovicille (Si). Al momento sono impegnati due elicotteri e dieci squadre di volontari.

Il Coordinamento Volontariato antincendi boschivi Toscana comunica che “le fiamme sospinte dal vento si stanno propagando in un fitto bosco di querce con sottobosco di ginepro”. Non si conoscono ancora le cause scatenanti dell’incendio. Per fronteggiare la situazione la sala operativa provinciale ha disposto invio immediato di oltre 10 squadre di volontari antincendi boschivi, due elicotteri regionali e un direttore operazioni.



Nell’area dell’incendio sono presenti anche alcune linee elettriche. In corso di valutazione la possibilità di disattivarle per garantire la sicurezza delle squadre che operano a terra.



Al momento non risultano abitazioni minacciate dall’incendio.

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