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EMPOLI – Quattro minorenni, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sono stati denunciati dalla polizia per lesioni aggravate in concorso dopo l’aggressione ai danni di un loro coetaneo avvenuta a Empoli (Firenze).

L’episodio, ripreso in un video poi circolato sul web, è emerso nell’ambito di un’indagine avviata dal commissariato di Empoli e coordinata dalla procura del tribunale dei minori di Firenze.

Le indagini

L’attività investigativa è partita dopo una segnalazione arrivata da alcuni docenti di un istituto scolastico, che avevano redatto una relazione su presunti episodi di bullismo tra studenti, segnalati nei pressi della scuola. Secondo quanto riferito dalla polizia, i professori hanno indicato «frequenti litigi tra studenti, sia all’interno che all’esterno della struttura scolastica, che sarebbero sfociati anche in comportamenti violenti».

L’aggressione

Nel corso di uno di questi episodi, uno studente avrebbe ricevuto calci e pugni da un gruppo di coetanei. Le immagini del pestaggio, finite anche online, hanno consentito agli investigatori di ricostruire l’accaduto.

Attraverso l’analisi del video e l’ascolto di numerosi testimoni, i poliziotti sono risaliti ai quattro presunti autori, tutti studenti tra i 15 e i 17 anni, poi denunciati per lesioni personali aggravate in concorso.

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