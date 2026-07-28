Azioni a sostegno del commercio. Aperto il bando 2026 per la selezione dei progetti di valorizzazione dei centri commerciali naturali della Toscana.
A disposizione un budget da 340mila euro per progetti di promozione. Ogni intervento dovrà avere un costo minimo di 10mila euro.
Le risorse sono messe a disposizione da Toscanapromozione turistica, l’intervento è gestito da Sviluppo Toscana.
Obiettivo del bando è “sostenere il commercio di prossimità e rafforzarne l’integrazione con la promozione turistica, culturale ed enogastronomica dei territori – spiega la Regione Toscana -. Possono presentare domanda gli organismi di gestione dei centri commerciali naturali costituiti prevalentemente da imprese del commercio, formalmente attivi da almeno due mesi e iscritti al Registro delle imprese o al Rea”.
Ogni progetto dovrà prevedere la realizzazione di un minimo di due e di un massimo di cinque eventi, dedicati ad almeno uno degli ambiti individuati dal bando: enogastronomia, cultura, sport e natura, storia e tradizioni, eventi natalizi, mostre e presepi.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla promozione digitale e utilizzo dei Social media, anche attraverso il collegamento con gli strumenti del sistema regionale, come Vetrina Toscana, Visittuscany.com e Toscana ovunque bella.
Saranno inoltre premiate la collaborazione con gli operatori turistici e culturali, l’accessibilità delle iniziative, l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e la capacità di dare continuità agli eventi negli anni successivi.
Le spese sono ammissibili a partire dall’1 gennaio 2026 e i progetti dovranno concludersi entro il 30 settembre 2027. Le domande possono essere presentate esclusivamente online, entro le 12 dell’1 ottobre 2026, attraverso il portale di Sviluppo Toscana.