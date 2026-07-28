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FIRENZE – Torna il grande caldo in Toscana, con una nuova ondata di calore che si preannuncia tra le più intense dell’estate.

Nei prossimi giorni le temperature sono destinate a salire ancora, con punte vicine ai 40 gradi e diverse giornate da bollino rosso, soprattutto a Firenze.

Il picco potrebbe arrivare nel fine settimana, quando secondo le previsioni di più centri meteorologici il termometro potrà toccare i 40 gradi. Una situazione che renderà difficili anche le ore notturne, con minime attese tra i 24 e i 25 gradi e un nuovo aumento delle notti tropicali.

Temperature in aumento

Già oggi, rispetto a ieri, in Toscana è previsto un rialzo diffuso di 4-5 gradi. A Firenze le massime potrebbero raggiungere i 36 gradi, mentre le minime notturne non dovrebbero scendere sotto i 22 gradi. Condizioni simili anche a Prato, Pisa e Grosseto.

Secondo le elaborazioni del Consorzio Lamma, domani nel capoluogo toscano sono attesi 37 gradi, mentre venerdì si potrebbe arrivare a 38. Valori elevati, con appena uno o due gradi in meno, sono previsti anche a Prato, Pistoia, Lucca, Grosseto, Siena e Arezzo.

Stop alla parentesi di maltempo

Il maltempo che ha interessato la regione tra sabato e domenica appare destinato a restare solo una breve parentesi. A riprendere il comando sarà infatti l’anticiclone subtropicale, pronto a riportare condizioni di stabilità e caldo intenso su gran parte della regione.

A Firenze, in particolare, il numero delle notti tropicali è destinato ad aumentare ancora. Con temperature minime sopra i 20 gradi, il capoluogo toscano potrebbe dover affrontare almeno un’altra decina di notti afose.

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