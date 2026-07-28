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FIRENZE – Giacomo Bugliani ha ricevuto l’incarico di commissario di Toscana Promozione Turistica.

La giunta regionale della Toscana ha affidato all’ex consigliere regionale la guida dell’agenzia, dopo la scadenza del direttore Francesco Tapinassi, per altro già prorogato.

Il commissariamento resterà in vigore fino alla nomina del nuovo direttore o all’adozione di nuove soluzioni organizzative, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Per l’incarico Bugliani, già consigliere regionale dem nella scorsa legislatura, percepirà una retribuzione di 120mila euro.

La sostituzione di Tapinassi si è resa necessaria dopo il passo indietro della Regione sulla legge regionale 4/2026, intervenuta proprio per prorogare la durata degli incarichi delle figure apicali di enti e agenzie regionali. La norma aveva esteso fino al 9 ottobre 2026 gli incarichi dei direttori degli enti dipendenti della Regione Toscana, compresa Toscana Promozione Turistica.

Successivamente, davanti all’intenzione del governo di impugnarla alla Corte costituzionale, la Regione ha abrogato la legge a maggio con un nuovo provvedimento, la 20/2026.

“Con grande emozione e profondo orgoglio accolgo l’incarico”, ha dichiarato Bugliani. “Si tratta di un incarico temporaneo di grande responsabilità, che affronto con entusiasmo, dedizione e passione. Toscana Promozione svolge una funzione strategica nello sviluppo e nella promozione del turismo, raccontando e valorizzando la nostra Regione, la sua identità, i suoi territori e le tante eccellenze che la rendono unica, in Italia e all’estero”.

Bugliani ha sottolineato anche l’attenzione “a tutte le realtà della Toscana”, con un riferimento particolare alla provincia di Massa-Carrara, “terra straordinaria che merita di essere sempre più conosciuta per il suo patrimonio culturale, paesaggistico e produttivo”.

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