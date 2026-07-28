FIRENZE – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, stanno intervenendo dalle ore 08:20 nel comune di Firenze in Via Pratese zona Osmannoro, per un incendio di un edificio industriale per la produzione di pellami.
Sul posto stanno operando tre squadre, 3 autobotti, un carro aria, un’autoscala, sono in attivazione ulteriori risorse. Sul posto il funzionario per il coordinamento delle operazioni di spegnimento.
Le fiamme stanno interessando il secondo piano dell’edificio. Sul posto polizia locale per la gestione della viabilità. E’ stato richiesto intervento preventivo di un equipaggio sanitario e dell’Arpat.
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