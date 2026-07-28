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FIRENZE – Frena la propensione agli acquisti delle famiglie italiane. Nel mese di luglio, le intenzioni complessive d’acquisto per i prossimi tre mesi registrano un calo del 2,7%.

A scattare la fotografia è l’ultimo Osservatorio mensile di Findomestic, che evidenzia un clima di perdurante incertezza economica sul bilancio familiare.

I dati sulla percezione del quadro economico personale non mostrano segnali di ripresa: per 4 famiglie su 10 la situazione resta problematica. Stessa spaccatura sul fronte dei bilanci: se il risparmio rappresenta un obiettivo centrato per 6 famiglie su 10, per il restante 40% rimane ancora un’utopia, come sottolinea Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Findomestic.

Il quadro degli acquisti in sintesi

In testa viaggi (59%), Piccoli elettrodomestici (36%), Fai da te (33%), in tenuta Telefonia (27%), Attrezzature sportive (26%), Mobili (24%), in ripresa: Grandi elettrodomestici (23%), Auto nuova (14%), Auto usata (12%), maglia nera ristrutturazioni edilizie (13%) e Infissi (11%).

Viaggi al top, tengono i piccoli elettrodomestici

Nel dettaglio dei settori monitorati, a guidare la classifica degli acquisti degli italiani sono i viaggi, che consolidano il primato con il 59% delle preferenze e un balzo di 2,4 punti percentuali rispetto al mese precedente. Seguono i piccoli elettrodomestici al 36% (+0,7) e le attrezzature per il fai-da-te al 33% (-0,5).

Nel comparto tech e casa, la telefonia si attesta al 27% (-0,5), le attrezzature sportive al 26% (-1,1) e i mobili al 24% (-0,1). Segnali positivi giungono dai grandi elettrodomestici, che salgono al 23% (+1,3), dai Pc al 22% (+0,1) e dalle fotocamere al 13% (+2). Sostanzialmente stabili le Tv al 21% (-0,2), mentre arretrano i tablet al 15% (-1,1).

Trasporti a due velocità: bene le auto, in calo la micromobilità

Per quanto riguarda la mobilità, gli italiani mostrano un rinnovato interesse per le quattro ruote: l’auto nuova sale al 14% (+0,6) e l’auto usata raggiunge il 12% (+1,1). Flettono invece i mezzi leggeri e la micromobilità elettrica: e-bike al 9% (-0,9), motoveicoli al 7% (-1) e monopattini elettrici o affini che scendono al 5% (-1,3).

Crollo per il settore casa, ma tiene l’efficienza energetica

Il dato più critico dell’indagine riguarda il mattone e i lavori domestici. Si registra una netta contrazione per le ristrutturazioni, che scendono al 13% (-3,8), e soprattutto per la sostituzione degli infissi, che crolla all’11% (-4,5), mettendo a segno la flessione più marcata del mese.

In controtendenza rispetto al trend generale della casa rispetto alle spese di ristrutturazione, si muove invece il segmento degli acquisti per quanto riguarda l’efficienza energetica: Fotovoltaico e solare termico: 10% (+1,9), caldaie a condensazione o biomassa: 10% (+2,5), pompe di calore: 9% (+0,9), isolamento termico: 9% (-0,3).

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