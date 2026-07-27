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PISA – La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa amplia l’offerta formativa dei propri corsi Ph.D. con quattro posti aggiuntivi, coperti con altrettante borse di studio, per esplorare nuove frontiere di ricerca in settori all’avanguardia come la robotica indossabile per missioni spaziali, la propulsione spaziale sostenibile, la sicurezza informatica e la governance dell’Intelligenza artificiale.

Le quattro nuove posizioni sono finanziate, due a testa, dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), e si aggiungono a un’offerta formativa che, per l’anno accademico 2026-27, aveva già messo a disposizione 58 posti. Delle quattro borse di studio, due riguardano il Corso Ph.D. in Emerging Digital Technologies, una il Ph.D. in Biorobotica e una il Ph.D. in Law.

I corsi PhD della Scuola Superiore Sant’Anna mirano a collegare la ricerca di base e la ricerca applicata, con una forte attenzione alle richieste di innovazione da parte del mondo industriale e delle istituzioni pubbliche. Secondo il recente report di AlmaLaurea, il 100% di chi consegue un dottorato di ricerca alla Scuola Sant’Anna trova lavoro a un anno dal titolo.

La scadenza per presentare domanda è fissata a lunedì 7 settembre 2026 mentre l’inizio delle lezioni è previsto per il 1° ottobre 2026. Tutte le informazioni su come presentare le candidature sono disponibili sul sito della Scuola: https://www.santannapisa.it/it/borse-phd-asi-e-acn

Nel dettaglio i temi delle quattro borse di studio:

‘Esoscheletri per la mitigazione del decondizionamento muscoloscheletrico e cardiovascolare dell’ipogravità’: la borsa di studio rientra nel programma del Ph.D. in Biorobotica ed è finanziata dall’Agenzia Spaziale Italiana. L’obiettivo del progetto è lo sviluppo di un esoscheletro in grado di fornire stimoli meccanici al sistema muscoloscheletrico per mitigare gli effetti negativi degli ambienti a gravità ridotta come, ad esempio, nelle missioni spaziali.

‘ISRU-driven Plasma Propulsion for Sustainable Lunar and Martian Exploration’: seconda borsa di studio finanziata da ASI per il Ph.D. in Emerging Digital Technologies. Il progetto studia sistemi di propulsione elettrica innovativi che utilizzano le risorse presenti sulla Luna e su Marte (come ghiaccio o regolite lunare) per ridurre i costi e aumentare la sostenibilità delle future missioni spaziali. La ricerca comprende simulazioni, sperimentazione e sviluppo di prototipi.

‘Zero-Trust Virtualization Architectures for Mitigating Hardware-Induced Side-Channel Attacks’: borsa di studio finanziata dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) all’interno del Ph.D. Emerging Digital Technologies. L’obiettivo del progetto è la progettazione di architetture di virtualizzazione basate su principi di zero-trust, in grado di mitigare attacchi side-channel indotti dall’hardware senza compromettere significativamente le prestazioni complessive del sistema.

‘Governance e cybersicurezza della GPAI nella giustizia penale: studio di un framework integrato’: borsa di studio finanziato da ACN per il Ph.D. in Law. Il progetto mira a sviluppare un framwork integrato, tecnico-giuridico, per la governance, la cybersicurezza e la gestione del rischio connessi all’impiego della General-Purpose Artificial Intelligence (GPAI) nella giustizia penale.

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