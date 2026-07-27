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BAGNO A RIPOLI – Un ragazzo di 17 anni, Edoardo Varvarito, è morto sul colpo poco prima delle 7 di lunedì mattina in via Ubaldino Peruzzi, all’Antella, nel comune di Bagno a Ripoli, dopo lo scontro frontale tra il suo scooter e un bussino di Autolinee Toscane.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane stava procedendo da via Roma verso il centro dell’Antella quando, all’altezza di una curva e a breve distanza dall’incrocio con via Roma, lo scooter ha urtato frontalmente il mezzo pubblico della linea 24 che viaggiava in direzione opposta. L’impatto ha sfondato parte della carrozzeria del bussino. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei militari.

I soccorsi e le condizioni dei presenti

L’impatto è stato violentissimo: i sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno tentato a lungo di rianimare il diciassettenne, senza esito. L’autista del bussino e alcuni passeggeri sono stati assistiti dai soccorritori; le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non risultano gravi.

Rilievi e viabilità

La strada è stata chiusa per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi, con ripercussioni sulla viabilità locale nelle prime ore della mattina. I carabinieri hanno effettuato accertamenti sulla posizione dei veicoli, sul punto dell’urto e sulla dinamica lungo il tratto curvilineo. Lo scooter è stato sequestrato per le verifiche tecniche, mentre il bussino è rimasto fermo con la parte anteriore danneggiata; il traffico è stato deviato fino al termine delle operazioni.

La vittima

Edoardo Varvarito era membro di una famiglia nota tra Antella e Osteria Nuova, titolare di un’impresa nel settore delle demolizioni e del movimento terra. La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa nel paese, dove il ragazzo era conosciuto da molte persone e coetanei.

Indagini

Gli investigatori stanno acquisendo le testimonianze dell’autista e dei passeggeri a bordo per ricostruire gli ultimi istanti prima dello schianto. Non sono state ancora rese note ulteriori determinazioni sull’esatta dinamica dell’incidente.

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