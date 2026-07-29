Tempo lettura: 2 minuti

LUCCA – Mercoledì 29 luglio si è concluso il complesso intervento di soccorso al Pizzo d’Uccello, dove due giovani alpinisti erano rimasti bloccati in parete dopo una caduta avvenuta nel pomeriggio di ieri lungo la via Oppio-Colnaghi.

Il ferito, un ragazzo originario di Roma, è stato raggiunto e medicato: nonostante le numerose escoriazioni, le sue condizioni sono risultate buone.

L’incidente in parete

La caduta si è verificata al sedicesimo tiro della via. Il compagno di cordata, originario di Ponte Buggianese, è riuscito a fermare una caduta di circa 30 metri e a calare l’amico per una ventina di metri su una cengia, stabilizzando la situazione in attesa dei soccorsi.

La macchina dei soccorsi

L’allarme è scattato alle 22 tramite il 112 e la centrale 118 ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi. Le squadre del Soccorso alpino di Lucca, partite da Val Serenaia, hanno raggiunto la sommità della parete poco dopo le 00.30, mentre un’altra unità si è predisposta al campo sportivo di Gramolazzo.

In supporto alle operazioni è intervenuto anche un elicottero del 1° Gruppo elicotteri di Maristaeli Sarzana, un MH101 della Marina Militare di stanza a Luni, che ha trasportato in quota le squadre delle Stazioni Carrara e Lunigiana. Presente anche una squadra dei vigili del fuoco, impegnata nelle fasi logistiche e nel trasporto dei materiali verso la vetta.

Il recupero finale

Nel cuore della notte i tecnici del Soccorso alpino, dotati anche del drone della stazione di Querceta, hanno avviato le lunghe manovre di calata in parete. Intorno alle 3.10 gli operatori hanno raggiunto e medicato il ferito.

Il recupero lungo la parete fino alla sommità del pilastro è poi proseguito fino alle 7, in un’operazione che ha coinvolto SAST Massa e Lucca, personale 118, elisoccorso regionale e Marina Militare. Le condizioni dei due alpinisti giudicate buone anche dal sanitario del Soccorso alpino arrivato per primo sul posto.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici