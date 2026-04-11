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SIENA – Si è concluso con la riconferma di Alfredo Ardanese come segretario il congresso provinciale del Psi. Una giornata di lavori iniziata con la lettura della mozione “Avanti Siena”, seguita dagli interventi degli ospiti, Rosanna Salluce dell’Unione comunale di Siena del PD, Giacomo Marcocci, Italia Viva, Roberto Bozzi, Azione.

Hanno portato il loro saluto anche Roberto Giubbolini della Cgil e Daniele Pracchia, direttore di Confcommercio. Per il Psi nazionale è intervenuto Matteo Mugnaini segretario regionale della Federazione dei giovani socialisti e il senatore Gerardo Labellarte, commissario del Psi regionale.

“Ringrazio i compagni e gli amici che mi hanno riconfermato – ha detto Alfredo Ardanese al termine -. In questi anni abbiamo fatto un bel pezzo di strada, ma altra ne abbiamo da fare nel futuro e lavoreremo per farla insieme a tanti altri. Intanto, mi sento di esprimere la vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie di Acqua & Sapone, della Beko e di tutte le situazioni di crisi. I socialisti sono e saranno sempre vicini a chi è in difficoltà. Ci impegneremo nel costruire a livello nazionale un’alternativa all’attuale governo di destra e per un’alternativa al governo della città di Siena.

Lo diciamo ai nostri alleati ma soprattutto ai i cittadini e ai giovani in particolare. A loro un invito a venire da noi, a dialogare insieme sui loro temi e le loro priorità. Siamo il Partito italiano più antico ma anche il più giovane nelle idee, idee sempre attuali in questa fase di grande crisi globale e nazionale. Noi abbiamo idee e progetti, i socialisti in provincia di Siena ci sono e lavoreremo in questa direzione”.

Con la conferma all’unanimità di Ardanese è stato eletto anche il Direttivo provinciale formato da trentatré componenti.