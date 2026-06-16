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SAN GIMIGNANO – Prenderà il via lunedì 22 giugno l’intervento di manutenzione con il rifacimento del manto stradale della Nuova SR bis 429 di Valdelsa dalla progressiva Km.

7+450 rotatoria di Vico d’Elsa alla progressiva Km. 11+900 rotatoria di Badia a Elmi nel Comune di San Gimignano.

Un’opera programmata, dal valore di 1,5 milioni di euro finanziata dalla Regione Toscana e realizzata dalla Provincia di Siena per eliminare definitivamente i tratti ammalorati sulla pavimentazione stradale.

“Si tratta di un intervento necessario e atteso per la sicurezza e la qualità della viabilità in un’area nevralgica per l’economia e i collegamenti della Valdelsa — sottolinea la Presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti — Grazie alle risorse regionali e al lavoro dei nostri uffici tecnici, andiamo a risolvere in modo definitivo le criticità del fondo stradale. Siamo consapevoli che la chiusura temporanea comporterà qualche inevitabile disagio, ma abbiamo predisposto percorsi alternativi chiari e un cronoprogramma finalizzato a restituire ai cittadini e alle imprese, nel minor tempo possibile, un’infrastruttura adeguata e soprattutto sicura”.

Per eseguire le lavorazioni si renderà necessaria la chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia della Nuova SR bis 429 di Valdelsa, nel tratto interessato, fino alla conclusione dell’intervento. La circolazione sarà deviata sulla Vecchia Sr 429 di Valdelsa attraverso i percorsi alternativi appositamente segnalati.

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