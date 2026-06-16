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SIENA – Saranno premiati giovedì 18 giugno i primi dieci classificati della Caccia al Tesoro Letteraria che ha permesso a tutti i partecipanti di scoprire una Siena diversa, sulle tracce di scrittori, poeti, drammaturghi che qui nacquero o soggiornarono, coltivarono amicizie, frequentarono salotti, scrissero opere.

L’appuntamento è alle 18 alla Biblioteca degli Intronati, via della Sapienza 1.

Il percorso è stato ideato per conto di Toscanalibri.it da Luigi Oliveto, giornalista e scrittore, nell’ambito del progetto “CLIC Crescere Liberamente, Imparare Consapevolmente”, promosso dalla Rete Documentaria Senese e coordinato dalla Biblioteca degli Intronati di Siena. Piattaforma di gamification Map’N Town sviluppata e firmata dall’agenzia creativa Mentarossa Comunicazione.

In palio per i primi 10 classificati delle gift card per l’acquisto di libri da utilizzare nelle librerie del centro (Mondadori, Senese, Feltrinelli e Rebecca): primo premio gift card del valore di 50 euro; secondo premio gift card del valore di 45 euro; terzo premio gift card del valore di 40 euro; dal quarto al decimo classificato gift card del valore di 20 euro.

Il progetto

Coordinato dalla Biblioteca comunale degli Intronati di Siena con il sostegno di 32 Comuni senesi, il progetto si è classificato al secondo posto nel bando della Regione Toscana “Giovani e adulti in-formati. Interventi di educazione permanente non formale della popolazione adulta maggiorenne” cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Pr Fse+ 2021-2027, priorità 2 “Istruzione e formazione”, azione 2.f.10 – è partito nel 2025 e avrà durata per tutto il 2026, coinvolgendo 32 biblioteche su 33 e 12 archivi del Comune di Siena e di quelli della provincia di Siena.

Per info sul programma https://redos.comune.siena.it/clic/