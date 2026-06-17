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SOVICILLE (SI) – Tre arcangeli adesso sorvegliano e proteggono, con la loro “luce”, la cinquecentesca villa senese, opera del Peruzzi, delle Volte Alte. Tre figure tanto mistiche quanto materiche e vicine a ciò che è terreno, in un sapiente dialogo artistico tra tangibile e intangibile.

Queste le suggestioni dalla mostra “Custodi della Luce”, personale dello scultore senese Alberto Inglesi, inaugurata lo scorso giovedì, 11 giugno, a Villa Volte Alte, nel comune di Sovicille (SI).

Le tre statue degli arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele, che già hanno “dialogato” con i centri storici di Pienza, Bagno a Ripoli e Castellina in Chianti, “proteggono” adesso la struttura rinascimentale, che ha da poco riaperto al pubblico per diventare luogo di eventi e incontri culturali per la cittadinanza.

Oltre ai tre angeli, anche Thalassa, quarta opera di Inglesi che si può ora ammirare nel giardino di Villa Volte Alte.

“Questo è un progetto nato neanche un mese fa, quando ho partecipato all’evento Sovicille delle Meraviglie, che il comune organizza una volta all’anno, e girando per le pievi mi sono imbattuto qui, per la prima volta. Allora i gestori mi chiesero se avevo piacere a portare in questo giardino le mie opere”, ha commentato l’artista Alberto Inglesi. “Ricerco e curo sempre il dialogo che c’è tra l’ambiente, l’architettura e le sculture che pongo attorno e dentro di questi”.

“Alberto Inglesi, come tutti i grandi scultori, parte dalla materia e trova, al suo interno, una voce spirituale. Una voce evocativa che poi trova la sua rappresentanza nella figura che emerge dalla trasformazione della materia”, ha commentato David Tammaro, critico d’arte, che ha inaugurato, insieme al professor Gianni Resti la mostra di Inglesi.

“La bellezza, sia in termini architettonici che in termini di arte scultoria, secondo me ha sempre grandi possibilità di dialogo. Non c’è nessuna aporia fra il palazzo di Villa Volte Alte e le sculture, le opere d’arte di Alberto Ingressi. Il luogo è bellissimo e le sculture di Alberto gli offrono un fascino e una presenza fisica e riflessiva”, ha aggiunto il professor Resti.

Le tre opere

Arcangelo Gabriele

“Nelle pitture antiche, rinascimentali, Gabriele è quello che porta l’annuncio della maternità a Maria. È sempre riprodotto con un giglio, è molto effemminato, molto bello. E in questo caso invece è un arcangelo severo”, spiega la dottoressa Marta Gori, commentando l’opera di Inglesi.

“Nella sua ala Inglesi ha riportato la scritta Dominus Tecum, che sono le parole successive a “Ave Maria”. E così Gabriele dice a ogni uomo che guarda che Dio è con lui, basta saperlo ascoltare. Gli uomini, ultimamente, tra guerre, uccisioni, atteggiamenti brutali gli uni verso gli altri, non ascoltano Gabriele, che è il nunzio che annuncia la parola di Dio”.

Arcangelo Michele

“Michele è il principe degli arcangeli, quindi è quello più potente. Il significato del nome Michele è “come Dio”. Alberto Inglesi l’ha invece rappresentato con una leggerezza e con una bellezza quasi femminile”, continua Gori.

“I tre arcangeli hanno tutti il petto. La Chiesa in passato ha fatto addirittura dei concili dove si discuteva se gli arcangeli, in particolare, fossero uomini o donne Ma nella nostra epoca la femminilità è diventata un valore e quindi l’artista ha colto la sacralità di queste figure attraverso la femminilità”.

Arcangelo Raffaele

“L’ultimo è l’arcangelo Raffaele, che è senz’altro quello più emotivamente presente. La sua espressione esprime una considerazione dolorosa, in un volto bellissimo. È l’arcangelo della guarigione, che veniva pregato da tutti quelli che avevano una malattia; molto spesso nell’antichità si diceva che appariva e guariva”, ha spiegato Gori, indicando la terza e ultima opera.

“Spesso Raffaele viene riprodotto, nella pittura rinascimentale, accompagnato da Tobiolo, il figlio di Tobia e il cagnolino, simbolo della fedeltà. L’artista non ha riprodotto il bambino che di solito gli viene affiancato, ma soltanto il cane, che sta guardando l’arcangelo con amorevolezza, e che è ricambiato dallo sguardo di Raffaele”.

“L’ultima simbologia che possiamo riscontrare in quest’opera è il simbolo dei primi cristiani, il pesce. Cristo e il pesce erano identificati proprio per questo motivo con l’idea della guarigione”, ha concluso la dottoressa Gori.

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