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SIENA – Siena si è risvegliata con un caldo sole dopo lo stop forzato di ieri. La pioggia che ha bagnato il tufo di Piazza del Campo ha costretto il Comune a esporre la bandiera verde e a rinviare il Palio dedicato alla Madonna Provenzano a oggi, 3 luglio.

Una decisione inevitabile per garantire l’incolumità dei cavalli e dei fantini, dato che il fango rendeva la pista impraticabile. Il rinvio ha prolungato di ventiquattr’ore una tensione già altissima. Nelle dieci contrade che si contenderanno il discusso drappellone di Nones, la macchina organizzativa non si è mai fermata. La notte scorsa è servita a smaltire la delusione e a ricalibrare le strategie. Massima attenzione questa mattina per lo stato del tufo.

I tecnici del Comune hanno lavorato per asciugare e livellare l’anello della piazza. I cavalli sono monitorati costantemente nelle stalle dai barbereschi: in queste ore di attesa forzata, il riposo e la stabilità dei barberi sono fondamentali. Il meteo oggi promette bene e il programma si riavvia senza variazioni di orario rispetto a ieri.

Nel primo pomeriggio la benedizione dei cavalli, a seguire il corteo storico e poi, alle 19:30, l’uscita dei cavalli dall’entrone. Siena è pronta a correre il Palio.

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