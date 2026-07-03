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Con l’arrivo di luglio entra nel vivo anche la stagione estiva dei concerti e dei festival in Toscana, con musica dal vivo italiana e internazionale.

Il primo weekend del mese è già pieno di appuntamenti, dalle date del Lucca Summer Festival agli appuntamenti al Teatro romano di Fiesole. Di seguito tutte le date in programma.

Mannarino al Parco Mediceo di Pratolino

Si inizia domani, sabato 4 luglio, con il concerto del cantautore romano Mannarino al Musart Festival 2026, al Parco Mediceo di Pratolino.

L’artista di San Basilio, con 6 album in studio all’attivo e un tour internazionale alle spalle, tornerà ad esibirsi in Italia dopo tre anni di stop. Il tour Mannarino 2026 proseguirà fino al mese di settembre, portando sui palchi il suo sesto e ultimo album, uscito lo scorso maggio, Primo Amore.

Il 15 luglio Mannarino sarà atteso anche al Pisa Summer Knights.

Jamiroquai al Lucca Summer Festival

Sabato 4 Luglio il Lucca Summer Festival ospiterà i Jamiroquai. La location di eccezione è l’area sotto le mura storiche di Lucca. La band britannica, con 30 milioni di dischi venduti e un successo mondiale, si esibirà a Lucca per la loro unica data italiana.

Il funk, soul e acid rock di Jay Kay e dei Jamiroquai accenderà la serata lucchese con i loro più grandi successi, come “Virtual Insanity”, “Cosmic Girl” e “Deeper Underground”.

Eric Steckel e Fantastic Negrito al Pistoia Blues

Sabato 4 luglio il Pistoia Blues accoglierà la musica di Eric Steckel e di Fantastic Negrito.

Steckel, chitarrista, produttore e bluesman americano, farà tappa in Italia con il suo tour internazionale, ha 12 album in studio all’attivo, di cui il primo registrato a soli 11 anni.

Fantastic Negrito, cantautore e chitarrista statunitense, si esibirà sul palco di Piazza Duomo per la sua seconda data italiana, preceduta da Cagliari (3 luglio) e seguita da Roma (29 luglio).

John Legend al Lucca Summer Festival

Domenica 5 luglio John Legend salirà sul palco per presentare “A Night of Songs and Stories”, spettacolo intimo che unisce musica e racconto.

L’artista statunitense, con la sua inconfondibile voce soul che ha segnato alcuni dei più grandi successi della musica pop dell’ultima decade, ha undici album in studio all’attivo, di cui l’ultimo, LEGEND, è uscito nel 2022.

Jet al Pistoia Blues

La band rock australiana dei Jet arriverà a Pistoia domenica 5 luglio per la loro prima data italiana (la seconda sarà a Bologna il 7 luglio).

I Jet hanno debuttato con il loro album Get Born nel 2003, e sono usciti nel 2024 con il loro ultimo singolo Hurry Hurry.

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