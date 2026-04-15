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FIRENZE – Firenze farà da ponte tra Toscana e Messico. Dal 16 al 19 aprile il capoluogo toscano ospita “Toscana e Messico: alianza de tradición y excelencia”, un’iniziativa promossa dal Consolato Onorario del Messico a Firenze che mette insieme istituzioni, mondo economico e cultura in un programma articolato di incontri ed eventi.

La manifestazione vedrà la presenza dell’ambasciatore del Messico in Italia Genaro Lozano, insieme a rappresentanti istituzionali, imprenditoriali e accademici, con momenti di confronto tra imprese, incontri con Regione Toscana, Comune di Firenze e Università, oltre ad appuntamenti culturali e conviviali nel chiostro di Santa Maria Novella, dove si incontreranno tradizioni e gastronomia dei due Paesi, dai tacos alla ribollita. In programma anche l’apertura del Consolato mobile in via de’ Bardi.

In questo contesto si inserisce la partecipazione del Consorzio Vino Chianti, partner della manifestazione, che contribuirà alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche toscane negli appuntamenti più rappresentativi della quattro giorni.

“Il vino è uno dei linguaggi più immediati per mettere in relazione culture diverse e il Chianti, in particolare, è un simbolo della Toscana che riesce a dialogare naturalmente con contesti internazionali come questo”, dice Saverio Galli Torrini, direttore del Consorzio Vino Chianti.

“La presenza del Consorzio nasce anche da uno spirito di collaborazione e amicizia con gli organizzatori – prosegue Galli Torrini – ma rappresenta allo stesso tempo un’occasione concreta per rafforzare il legame tra Italia e Messico attraverso un elemento identitario come il vino, che accompagna e valorizza anche l’incontro tra tradizioni gastronomiche diverse”.

“Il mercato messicano è per noi un contesto di grande interesse, dove esiste una comunità sempre più ampia di appassionati e Chianti lovers attenti alla qualità e all’identità dei prodotti – conclude il direttore del Consorzio – e iniziative come questa sono importanti anche per consolidare e far crescere ulteriormente questo legame”.

La partecipazione del Consorzio Vino Chianti conferma così il ruolo del vino come ambasciatore del territorio e strumento di dialogo, capace di unire mondi diversi nel segno della qualità e della tradizione.

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