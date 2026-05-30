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Sviluppo Toscana, la società in house della Regione Toscana, chiude il 2025 con quasi 100 milioni di euro erogati a sostegno di imprese e territori.

In totale sono state istruite 3.560 pratiche e concluse 2.284 erogazioni, per un totale di oltre 98 milioni di euro destinati al sistema economico toscano.

Lo comunica una nota della società che traccia il bilancio dell’anno concluso nella gestione dei fondi pubblici e supporto alle politiche regionali di sviluppo.

In totale Sviluppo Toscana ha gestito circa 30 bandi collegati alla programmazione regionale Pr Fesr 2021-27, oltre alle attività di chiusura del ciclo Por Fesr 2014-20 e al supporto tecnico per interventi finanziati dal Pnrr e da altri fondi regionali.

Dei 98 milioni erogati alle imprese toscane, 67,4 milioni provengono dal Pr Fesr, 14,8 milioni dal Por Fesr, mentre ulteriori risorse derivano da fondi regionali, Fsc e Pnrr.

Nel triennio 2023-25 Sviluppo Toscana ha erogato complessivamente oltre 294 milioni di euro a favore del sistema produttivo regionale, gestendo quasi 17.500 pratiche tra attività di ammissibilità, varianti, controlli di primo livello ed erogazioni.

In particolare, le pratiche trattate sono passate dalle circa 3.900 del 2023 alle oltre 7.600 del 2024, confermando l’incremento dei volumi operativi connessi all’avvio della nuova programmazione europea e alla contemporanea gestione delle misure regionali e nazionali. Sul piano economico, il bilancio 2025 evidenzia una crescita del valore della produzione pari a 9,32 milioni di euro (+5% rispetto all’anno precedente) e un utile netto di oltre 512mila euro, in netto miglioramento rispetto al 2024. Il patrimonio netto è pari a 16,6 milioni di euro, con liquidità complessive superiori a 59 milioni

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