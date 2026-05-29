MONTECATINI TERME – L’assemblea dei soci delle Terme di Montecatini ha ufficializzato la nomina di Gianni Gironi come nuovo amministratore in sostituzione di Luca Quercioli.
L’ormai ex dirigente ha lasciato l’incarico alcune settimane fa per incompatibilità col ruolo svolto in un istituto di credito. Gironi, 56 anni, commercialista con studio a Sesto Fiorentino, entra in carica in un momento delicato per la società termale, il cui patrimonio immobiliare sta per essere messo all’asta (probabilmente in diversi lotti), così come stabilito dal concordato preventivo.
“I miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo amministratore – ha commentato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – A Gianni Gironi spetta ora il compito di guidare le Terme in questa delicata fase di rilancio: un impegno di grande importanza, per la città e per tutta la Toscana, per affrontare il quale potrà contare sul sostegno dell’amministrazione regionale. Un ringraziamento va a Luca Quercioli, che resterà a disposizione del Comune di Montecatini, forte della notevole esperienza acquisita in questi anni”.