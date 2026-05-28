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Attenzione al meteo. Le previsioni annunciano 48 ore di tregua dal caldo improvviso sostituito però da temporali, forte vento e locali grandinate.

Sarebbe in atto, infatti, nei cieli d’Europa uno scontro di aria fresca proveniente dalla Scozia con il caldo africano che da qualche giorno attanaglia l’Europa. Lo dice meteo.it.

Inizialmente al cambiamento del tempo saranno interessate le regioni di Nord-Est verso l’Appennino, per poi interessare le pianure di Toscana, Umbria, Lazio e parte dei settori interni del Sud.

Venerdì 29 maggio, dal pomeriggio nuovi scrosci colpiranno a carattere sparso le zone interne del Centrosud.

Tempo incerto per i giorni del Ponte del 2 Giugno. Lunedì condizioni prevalentemente soleggiate, da martedì 2 giugno (Festa della Repubblica) è escluso un possibile peggioramento con piogge in arrivo dall’Atlantico.

Nel dettaglio:

Giovedì 28. Al Nord: temporali sparsi e leggero calo delle massime. Al Centro: temporali dagli Appennini verso le coste tirreniche.

Venerdì 29. Al Nord: primissime ore con temporali su Lombardia e Liguria ed Emilia, poi più sole. Meteo instabile su Appennino, Toscana e Lazio. Mentre al Sud: rovesci pomeridiani sull’Appennino e sulle Isole Maggiori interne, sole altrove.

Sabato 30. Al Nord e Centro soleggiato. Al Sud: qualche rovescio

Infine, domenica la tendenza è con più sole, temporali di calore soltanto sui rilievi. Ponte del 2 giugno con maggiore probabilità di temporali al Centro-Nord soprattutto da martedì pomeriggio.

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