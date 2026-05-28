Una ipotesi di presunto caporalato nel cantiere per la nuova stazione Foster a Firenze. Ma anche su altri tre cantieri pubblici per le Case di Comunità nella Asl Toscana Sud Est. Questi tre finanziati con fondi PNRR.

Un’inchiesta della TgR Rai Toscana rivela presunti episodi di caporalato nei cantieri di quattro grandi opere in Toscana: le Case di Comunità di Poggibonsi (da poco inaugurata), Colle Val d’Elsa e Rapolano Terme, in provincia di Siena, e la nuova stazione Foster dell’Alta Velocità di Firenze.

Secondo l’inchiesta i lavoratori “prendevamo i soldi in busta paga ma poi dovevamo darne una parte al reclutatore”, rivela in esclusiva un operaio [LINK ANTEPRIMA].

Attraverso documenti e testimonianze esclusive, il reportage “Fantasmi” ricostruisce un sistema che avrebbe coinvolto circa sessanta operai stranieri, impiegati da ditte in subappalto. Secondo quanto emerso, i lavoratori sarebbero stati assunti regolarmente ma costretti a versare parte della paga ai cosiddetti caporali.

L’inchiesta, firmata da Andrea Marotta, andrà in onda il 28 e 29 maggio nelle edizioni della TgR Toscana.

Tra i documenti mostrati gli elenchi degli operai stranieri impiegati tra il 2024 e il 2025 all’interno dei cantieri, con le rispettive mansioni giornaliere, e un foglio firmato dalle parti per calcolare gli importi da stornare ai caporali.