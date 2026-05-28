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Il 2 giugno 1946 alle italiane fu chiesto di togliersi il rossetto e di esercitare, per la prima volta, il loro diritto fondamentale di cittadine. Oggi, 80 anni dopo, il rossetto ”tolto” è rimasto a simbolo della nascita della nostra Repubblica.

Usando la metafora che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha usato in occasione del suo discorso di fine anno, quello del voto alle donne è stato il primo fotogramma de “l’album di famiglia” della Repubblica Italiana, simbolo di una democrazia finalmente compiuta.

Per festeggiare gli 80 anni della Repubblica, il weekend “lungo” che si concluderà il 2 giugno con le celebrazioni ufficiali sarà costellato di eventi, appuntamenti, dibattiti e feste, per celebrare la storia e il presente della Repubblica Italiana.

Il 2 giugno in Toscana

Firenze

Nel capoluogo regionale il 2 giugno sarà festeggiato con le tradizionali cerimonie istituzionali. Alle ore 10.00 si terrà, in piazza della Signoria, la cerimonia istituzionale alla presenza delle autorità comunali e militari.

Alle ore 12, in piazza Duomo, davanti alla sede regionale, la Regione Toscana ha organizzato un evento in onore degli 80 anni del voto alle donne dal nome “Tanto di Cappello”. Nell’occasione si celebrano infatti anche i 40 anni del Consorzio “Il Cappello” di Firenze, che associa le principali aziende del settore manifatturiero dei cappelli e in particolare della lavorazione della paglia. Interverranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore alla cultura e alla parità di genere della Regione Cristina Manetti e il sindaco di Signa Giampiero Fossi.

L’evento sarà preceduto da una visita guidata alla mostra fotografica “In marcia per la libertà”, realizzata dall’Archivio Storico Foto Locchi. Per la visita guidata occorre registrarsi al seguente link. La mostra rimarrà poi visitabile a Palazzo Strozzi Sacrati fino alle ore 17. L’iniziativa è finanziata dai fondi comunitari nell’ambito del Viaggio per i diritti delle donne della Toscana delle Donne.

Musei gratuiti e concerti

Sarà inoltre possibile visitare gratuitamente i principali siti e parchi archeologici statali della provincia e della Città Metropolitana di Firenze, inclusa la Galleria degli Uffizi e il Giardino di Boboli.

Ci sarà poi la musica di Cosmo ad animare l’Anfiteatro delle Cascine, in occasione del festival di musica elettronica Decibel Open Air. Il cantautore e produttore musicale piemontese presenterà il suo nuovo album La Fonte nel programma delle matinée dell’Anfiteatro, che comincerà infatti alle 6 del mattino. Questo il link a cui prenotare i biglietti.

Arezzo

Per l’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, la città di Arezzo propone un weekend di eventi e celebrazioni, che partirà da domenica 31 maggio.

Alle ore 16.00, presso il chiostro del Comune di Arezzo, verrà inaugurata la mostra documentale curata dall’Istituto Storico Aretino della Resistenza e dell’Età Contemporanea (Isarec).

A seguire, alle ore 17.00 al teatro Petrarca, andrà in scena il concerto sinfonico dell’Orchestra da Camera dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

I festeggiamenti proseguiranno poi il 2 giugno. La giornata inizierà alle 9.45 con la deposizione della corona d’alloro al Sacrario dei Caduti da parte delle istituzioni comunali. Alle ore 10.15, presso il Prato del Duomo di Arezzo, è prevista la cerimonia celebrativa con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e il saluto delle istituzioni. Saranno presenti il Presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri e il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli.

A seguire l’attore Andrea Biagiotti leggerà e interpreterà delle letture sul tema della Repubblica, che precederanno la consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. La cerimonia sarà accompagnata dalla musica del Quintetto di Ottoni di OIDA – Orchestra Instabile di Arezzo.

Grosseto

Grosseto festeggerà la Festa della Repubblica con una mostra diffusa dal titolo “2 giugno 1946. Chicchi e le altre”, a cura dell’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea (Isgrec).

La mostra, come suggerisce l’aggettivo, sarà un percorso itinerante sul territorio cittadino. Saranno affisse 21 locandine dedicate alle 21 Madri Costituenti, riprodotte in più copie e affisse per la città, rendendola di fatto una galleria a cielo aperto.

Ogni locandina conterrà una foto, una breve biografia e una citazione. Con un QR code si potrà approfondire la figura della Madre Costituente, e sul sito dell’Isgrec (www.isgrec.it) sarà disponibile anche una mappa digitale che indicherà dove si collocano le locandine sul territorio, in modo da permettere allo spettatore di seguire il percorso e conoscere la storia delle 21 donne che hanno scritto la nostra Costituzione. Per maggiori informazioni sull’iniziativa.

Livorno

A Livorno, oltre alle celebrazioni istituzionali, il lungo weekend che si concluderà con il 2 giugno vedrà tornare protagonista la musica e la celebrazione di quartiere. Torna infatti l’evento Straborgo, organizzato dalla Fondazione LEM e da XIr Produzioni Srl, che per il sesto anno consecutivo si è posto l’obiettivo di rilanciare lo storico quartiere livornese di Borgo Cappuccini.

L’evento si svolgerà principalmente in piazza Mazzini, cuore del quartiere e del festival. Gli ospiti di Straborgo saranno importanti nomi del panorama musicale italiano, con una particolare attenzione per gli artisti che provengono proprio dall’aria di Pisa e Livorno. Saranno infatti gli Zen Circus, band pisana ma ormai di casa anche a Livorno, ad aprire le danze, con il concerto di venerdì 29 maggio che sarà tappa del loro Il Male Summer Tour 2026.

Sabato 30 maggio sarà il turno del duo, consacrato a Sanremo 2026, di LDA & AKA 7EVEN, con il loro Primo e Ultimo Ballo Summer Tour 2026.

Domenica 31 sarà invece il turno dell’attore comico livornese Stefano Santomauro, che porterà sul palco di Straborgo il suo spettacolo Happy Days.

Gran finale lunedì 1 giugno, con quella che si può tranquillamente definire la voce livornese per eccellenza: torna nella sua Livorno Nada, a cui sono affidati gli onori di chiudere il festival con la tappa del suo Nitrito Tour, che accompagna l’uscita dell’omonimo album prodotto con John Parish.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.30 e sono gratuiti. Il Borgo, per i giorni del festival, sarà abbellito dalla luminara dedicata al cantautore livornese Bobo Rondelli, creata con le parole della sua canzone Madame Sitri.

Le altre iniziative del festival

A Straborgo non solo musica, ma anche un fitto calendario di iniziative che coinvolgeranno tutto il quartiere, a partire dalla consegna della storica Coppa Risi’atori, uno dei tre premi che celebra la tradizione remiera livornese. Mostre fotografiche, mercatini vintage, spettacoli circensi, laboratori diffusi e cinema all’aperto: queste solo alcune delle iniziative che animeranno Borgo Cappuccini nell’ultimo weekend di maggio.

Sempre nell’ambito delle iniziative di Straborgo, sarà possibile fare una visita guidata al Faro di Livorno, curata dalla Marina Militare, da Marifari La Spezia e con il supporto dell’APS Il mondo dei Fari ETS. Per info e prenotazioni.

Lucca

Oltre agli appuntamenti istituzionali promossi dal Comune di Lucca, il 2 giugno Fornaci di Barga celebrerà la Festa della Repubblica con l’iniziativa “I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum”, presso il teatro di MUDY – Museo Dynamo, a partire dalle 20.30.

Accogliendo l’invito del Presidente della Repubblica a tutti i Comuni italiani di creare occasioni e promuovere eventi di partecipazione collettiva, il Comune di Barga coinvolgerà le associazioni del territorio per celebrare, attraverso immagini, testimonianze e dibattiti culturali, la Repubblica, creando un momento comunitario, vivo e partecipato.

Massa Carrara

Oltre al tradizionale alzabandiera e alla lettura del messaggio ufficiale del Presidente della Repubblica in piazza Aranci a Massa, la provincia festeggerà gli 80 anni della Repubblica Italiana con appuntamenti culturali e iniziative dedicate.

Il CAI di Massa organizzerà infatti, per il pomeriggio del 2 giugno, una giornata di musica in quota: alle 9.30, dalla sede della Pubblica Assistenza di Minazzana, partirà il trekking per la prevenzione, in collaborazione con Lilt Massa.

La passeggiata inizierà con un percorso attraverso il vicino castagneto, che porterà i partecipanti alla Cappella di Minazzana, dove i partecipanti potranno partecipare ad una visita guidata.

Il trekking proseguirà poi su quella che un tempo era la linea gotica, in un affaccio mozzafiato tra mare e monti. Si proseguirà poi verso il paese di Fabbiano, passando il museo minerario ex-cave di Bardiglio. Raggiunto il paese è previsto un giro ad anello, che riporterà i partecipanti a Minazzana per il pranzo preparato dalla Pubblica Assistenza.

E proprio qua, dalle ore 15.30, l’artista Lavinia Mancusi si esibirà con il suo concerto di teatro-canzone ¡Revolucionaria!. Il concerto è a ingresso gratuito e non richiede prenotazione.

Pisa

Martedì 2 giugno alle 09.45 in piazza Mazzini cerimonia istituziuonale con gli interventi delle istituzioni cittadini e la consegna delle onorificenze. tra gli interventi quello del prefetto di Pisa. Maria Luisa D’Alessandro, del direttoe della Scuola Normale Superiore e degli studenti dell’I.C. Leonardo da Vinci di Castelfranco di Sotto. Alle ore 19.00, poi in Logge di Banchi il concerto a cura della Società Filarmonica Pisana. Infine, alle ore 21.00 in piazza XX Settembre ci sarà tramite maxischermo il collegamento in diretta con piazza del Quirinale per le celebrazioni ufficiali dell’80° anniversario.

Nella stessa giornata, Pisa ospiterà anche la 71esima edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia, che si svolgerà proprio nella ricorrenza degli 80 anni della Repubblica Italiana, e festeggerà anche i 70 anni dalla prima edizione del 1956 che si svolse proprio a Pisa, alla presenza dell’allora presidente della Repubblicxa, Giovanni Gronchi.

La Regata si svolge ogni anno, a turno, in una delle quattro Repubbliche Marinare (Amalfi, Genova, Venezia e Pisa). L’edizione dello scorso anno si è infatti svolta nel golfo di Amalfi, e la Regata non tornava nella acque dell’Arno dal 2022. Il programma inizierà alle 15.15 con la regata dell’equipaggio femminile, su una distanza di 1.000 metri, mentre alle 17.30 ci sarà la gara maschile, con una distanza di 2.000 metri. L’arrivo, per entrambe le gare, sarà il centrale Scalo Renaioli. Prima della corsa maschile, per le vie del centro e i lungarni sfilerà il corteo storico delle quattro città.

Pistoia

Appuntamento nella centrale piazza San Francesco di Pistoia alle ore 9, dove la giornata di celebrazioni inizierà con la cerimonia di Onori ai Caduti, alla presenza delle autorità cittadine e militari.

Alle ore 10.00 le celebrazioni si sposteranno in piazza del Duomo, dove si celebreranno gli onori ai Labari e ai Gonfaloni e dove avrà luogo la cerimonia dell’alzabandiera. A seguire verrà data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, che aprirà il momento di consegna dei diplomi di onorificenza “Al merito della Repubblica”.

La cerimonia sarà accompagnata dalla musica della Banda comunale di Pistoia, assieme al coro della scuola primaria Bernardo Pasquini di Massa e Cozzile.

Al termine della cerimonia il comune invita la cittadinanza a visitare la mostra 1946. Dalla Repubblica alla Costituzione, che sarà allestita nell’atrio del Palazzo comunale di Pistoia.

Il termine della cerimonia e della giornata di celebrazione è previsto per le ore 18, con il rito dell’ammainabandiera in Piazza Duomo e il Concerto, a partire dalle 18.30, della Filarmonica Borgognoni.

In caso di pioggia la cerimonia sarà spostata nella Sala Maggiore del Palazzo comunale, mentre il concerto si terrà al Piccolo Teatro Bolognini.

Prato

Dopo la sfilata della bandiera della pace più grande del mondo, ritrovata lo scorso anno e riportata nelle vie del centro dopo 22 anni dal 25 aprile 2003, quando era stata cucita per manifestare per la pace in Iraq, anche quest’anno Prato si prepara a celebrare gli 80 anni della Repubblica, con le tradizionali cerimonie a cura delle istituzioni cittadine e militari, che si terranno nel centro storico della città.

Siena

A Siena le celebrazioni ufficiali, organizzate dalla Prefettura e dal Comune di Siena, inizieranno alle ore 09.00 ai Giardini della Lizza, all’Asilo Monumento, con la cerimonia dell’alzabandiera la deposizione di una corona in onore dei Caduti.

Inizierà poi un corteo per le vie cittadine, che alle 10.00 porterà i partecipanti in piazza del Duomo, che ospiterà la Cerimonia principale per la celebrazione della Festa della Repubblica.

Come tutti i musei statali d’Italia, anche a Siena gli ingressi saranno gratuiti per l’intera giornata, come ad esempio il Museo Archeologico Nazionale del Santa Maria della Scala. Anche alcune delle sedi civiche del Palazzo Pubblico di Siena apriranno le loro porte, straordinariamente, ai visitatori, come la Cappella dei Nove, la Sala del Capitano del Popolo e la Sala delle Lupe.

In occasione della Festa della Repubblica sarà inoltre proiettato, al Cinema Nuovo Pendola di Siena, il film Genoeffa Cocconi: i miei figli, i fratelli Cervi, il docu-film sulla storia della madre dei fratelli Cervi, fucilati dai fascisti il 28 dicembre del 1943.