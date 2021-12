FIRENZE – Sarà Zubin Metha a concludere l’anno con due sinfonie di Ludwig van Beethoven. Il concerto è in programma al Teatro del Maggio musicale fiorentino il 31 dicembre alle 18 nella sala grande.

Al fianco di Mehta ci saranno il soprano Mandy Fredrich, il mezzosoprano Marie-Claude Chappuis, il tenore AJ Glueckert e il basso Franz-Josef Selig. In programma la Sinfonia n.8 in fa maggiore op.93 e la Sinfonia n.9 in re minore op.125 per soli, coro e orchestra.