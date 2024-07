FIRENZE – Gli alfieri toscani della spedizione olimpica a Parigi sono 37. Alcuni saranno protagonisti da subito. Come Jasmine Paolini, che dopo le finali al Roland Garros e a Wimbledon, va a caccia di una medaglia.

Il primo ostacolo in questo percorso è la rumena Bodgan: sfida prevista il 27 luglio alle 12. Per la tennista di Bagni di Lucca (Lucca) in giornata ci sarà anche l’esordio nel torneo di doppio, in coppia con Sara Errani. In campo anche Lorenzo Musetti, partendo dal doppio insieme a Luciano Darderi. Nel singolare invece se la vedrà con l’idolo di casa Gael Monfils.

Sempre il 27, in vasca scende Lorenzo Zazzeri, che con la 4×100 stile libero punta al bis dopo l’argento di Tokyo. Sara Franceschi sarà di scena nei 400 misti il 29 luglio, mentre il 3 agosto la Toscana cala sulla pedana del lancio del peso Leonardo Fabbri: una delle grandi speranze del contingente azzurro.