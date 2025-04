Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Next Generation Robotics ha recentemente raccolto 4,5 milioni di euro per potenziare Argo, un robot capace di ispezionare autonomamente il sottocassa dei treni.

Quest’area coinvolge la parte meccanica essenziale alla sicurezza quali freni, pinze e dischi. La guida dell’investimento è stata Cdp Venture Capital Sgr tramite il fondo Digital Transition – Pnrr, supportato anche da ToscanaNext, un fondo promosso da Cdp Venture Capital con il contributo delle principali fondazioni bancarie toscane: CrFirenze, CrLucca, Fondazione Caripistoia e Fondazione Mps, mirato a favorire lo sviluppo delle imprese innovative del territorio.

La strategia di Next Generation Robotics, startup toscana attiva nel campo della robotica ferroviaria e spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, come descritto nella nota dell’azienda, è quella di consolidarsi come leader nel settore della robotica ferroviaria, innovando la manutenzione infrastrutturale attraverso avanzate tecnologie in digitalizzazione e automazione intelligente. I fondi ottenuti verranno impiegati per accelerare la crescita aziendale, consolidare la presenza sul mercato europeo ed espandere a livello internazionale. L’intento è di avanzare nella digitalizzazione e nell’intelligenza artificiale applicate al controllo ferroviario, sviluppando sistemi automatizzati di nuova generazione per ispezioni e manutenzione predittiva dei treni.

Antonio Frisoli, cofondatore della startup e professore di robotica alla Scuola Sant’Anna, ha evidenziato l’importanza di questo finanziamento come un significativo progresso per il settore della robotica e della manutenzione ferroviaria, testimoniando la capacità dell’Italia di generare innovazione e trasferimento tecnologico significativo nel campo della robotica avanzata e dei settori deep-tech.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!