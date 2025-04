Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – “Io auspico che il centrodestra individui al più presto il proprio candidato alla presidenza della Regione Toscana”.

A dichiararlo Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e uno dei candidati (in quota FdI) nel centrodestra per la presidenza regionale.

“È fondamentale che gli elettori riconoscano nel volto del candidato l’oppositore del rappresentante del centrosinistra. Sono certo che i partiti del centrodestra riusciranno a convergere su un nome unico, come accade fin dal 1994, sia nelle città in cui non governano che in quelle dove amministrano. I cittadini necessitano di un volto, anche se sono altrettanto importanti le idee”. ha aggiunto il primo cittadino a margine di un evento tenutosi a Firenze.

“Ogni partito, in maniera legittima, desidera valorizzare la propria classe dirigente e quella di esperienza – ha proseguito Tomasi – in Consiglio regionale Elena Meini svolge un ottimo lavoro, lo stesso vale per Marco Stella, e il nostro partito ha scelto di indicare il mio nome, di cui sono orgoglioso. Tuttavia, al di là di questo, abbiamo già iniziato la campagna elettorale, stiamo percorrendo il territorio, ascoltando le associazioni di categoria, i cittadini e i comitati”.

Tomasi ha sottolineato che “la nostra campagna elettorale è già partita; si tratta di una fase di ascolto, di redazione del programma elettorale e di incontri nei territori. Più ci impegniamo in questo, meglio è. Perciò considero in modo positivo il dinamismo di tutti i partiti del centrodestra e il dialogo che stiamo intrattenendo con le forze civiche con risultati notevoli”.

Secondo Tomasi, “la vera questione è che la campagna elettorale non è iniziata nell’ultimo mese o negli ultimi due mesi, ma è in corso in modo serio perché, prima di tutto, vogliamo rispondere alle esigenze dei cittadini”.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!