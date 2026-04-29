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Pisa, culla dell’informatica italiana, sede prestigiosa di Università e centri di ricerche e prima porta in Italia del segnale Internet. La Rete che avrebbe cambiato per sempre le vite delle persone.

E non fu un caso. Proprio sotto la Torre, nel dopoguerra era nata l’informatica italiana con il primo corso di laurea in Scienza dell’Informazione (poi Informatica). Venne aperto dall’Università in Corso Italia nel 1969.

In seguito, il 30 aprile 1986, esattamente 40 anni fa, la Rete mondiale fu connessa all’Italia proprio dal nodo creato dal Cnuce, il Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico. Oggi una targa nella centrale via Santa Maria, la strada che porta alla piazza del Duomo, lo testimonia, anche se al suo posto oggi c’è il Dipartimento di filologia.

Da qui, venne inviato il segnale di connessione, in gergo “Ping”, per connettersi con il mondo intero. “Era diretto a un computer della Pennsylvania: dopo pochi millisecondi arrivò la risposta e la connessione era stabilita e l’Italia in rete”, ricorda Luciano Lenzini, docente del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione. Anche se “la vera svolta arrivò all’inizio degli anni Novanta, con l’invenzione del web”.

Al Museo degli Strumenti per il Calcolo è ancora conservata ed esposta la macchina da cui partì quel primo Ping, un Mac del 1984.

Grazie a questa storia e sensibilità verso l’informatica oggi a Pisa e nell’area pisana gravitano oltre 1.300 imprese digitali, più di 800 del settore ICT. Pisa detiene il record mondiale di trasmissione dati via internet con 1200 Gigabit al secondo, pari a oltre un Terabit, realizzata dai ricercatori della Scuola Sant’Anna e Cnit.

Sempre a Pisa, sotto l’egida del CNR, è poi attivo Registro .it, l’ente che sovraintende a tutti i domini .it.

E sempre in città si celebra l’Internet Festival, appuntamento annuale per fare il punto sugli sviluppi della Rete e sui temi connessi.

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