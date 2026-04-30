Tempo lettura: 3 minuti

SAN QUIRICO D’ORCIA – Un’immersione nel Medioevo nel cuore della Val d’Orcia. Torna Il Bianco e l’Azzurro, la festa medievale del Quartiere di Canneti alla 23esima edizione, in programma dal 5 al 7 giugno a San Quirico d’Orcia.

Tre giorni medievali nel segno della rievocazione storica e dello spettacolo, fra cultura e costume, con i sapori della cucina del Medioevo e cucina tipica valdorciana, il fascino senza tempo dell’Età di mezzo. La manifestazione fa parte del programma delle Rievocazioni storiche 2026 della Regione Toscana ed ha il patrocinio del Comune di San Quirico d’Orcia e della Provincia di Siena.

Il trabucco interamente restaurato

Sbandieratori, tamburi e chiarine, arcieri, musica e danze medievali, e poi l’atteso banchetto medievale con commedia, all’ombra delle mura duecentesche di San Quirico e del gigantesco trabucco (6 metri di altezza). Un’opera realizzata a mano dagli artigiani dei Canneti e restaurato completamente tornando a nuovo splendore; e poi cucina valdorciana, momenti di cultura, storia e solennità.

Il trekking urbano medievale

Attesa per il Trekking urbano medievale teatrale – La storia sulla Francigena – un percorso fra le bellezze del centro storico di San Quirico alla scoperta di momenti di vita medievale, storia, nell’anno del Giubileo. Adrenalina e suspense con il torneo di tiro con l’arco “Trofeo Val d’Orcia Medievale” nello scenario unico degli Horti Leonini.

Il grande spettacolo in piazza

Grande spettacolo con le esibizioni di piazza, che vedrà protagonisti i gruppi gemellati che saranno presenti. Il Quartiere Pianello di Montalcino (Si); la Contrada del Poggiolo di Montepulciano (Si); il Gruppo sbandieratori e musici Brunoro II Zampeschi di Forlimpopoli (FC): i Tamburini della Cerna Lunghi Archi Repubblica di San Marino; e per la prima volta (nuovo gemellaggio) la Contrada di San Martino di Sarteano (Si), tutti dai colori bianco e azzurro a deliziare il pubblico della piazza di San Quirico.

Gran finale con il gruppo sbandieratori e musici Quartiere di Canneti, che si esibiranno con i nuovi costumi quattrocenteschi, bianco e azzurri, con un omaggio alla storia dell’arte di San Quirico d’Orcia.

Il programma con tutti gli appuntamenti

Venerdì 5 giugno (ore 18) Chiesa di San Francesco, Santa Messa in suffragio dei cannetini defunti. Apertura della XXIII edizione (ore 19) con la Lettura del Proclama del Capitano del Quartiere di Canneti; srotolamento drappo Il Bianco l’Azzurro. Dalle 20 (in Piazzetta di Porta Nuova) cena cannetina, con pici fatti a mano, carne alla brace, vino rosso Orcia. Sabato 6 giugno, dalle ore 11, apre la Taverna del Dragone. Un sabato del villaggio a base di ottime donzelle, vino rosso e birra alla spina. Alle 12.30 pranzo tipico a Porta Nuova.

Alle 16.15 parte il Trekking Urbano Medievale teatrale, a spasso nell’età di mezzo, fra store e superstizione lungo Via Francigena. Partenza da Porta Nuova e percorso nel centro storico di San Quirico, con colpi di scena e sorprese, per essere protagonisti nella storia. (Prenotazioni al 347.8322021 o 339.3427894)

Alle 18.15 è il momento dei draghetti biancazzurri: giovani sbandieratori, tamburini e arcieri. Alle 20.15 in piazzetta di Porta Nuova, la grande Cena Medievale con spettacolo teatrale “Le figlie degli uomini” (prenotazione obbligatoria al 346.3234091 – 366.4373559). Si potranno gustare i migliori e autentici piatti della cucina medievale. La nuova commedia, in tre atti a cura della Compagnia del Dragone, si svolgerà fra una portata e l’altra.

La sfida degli archi

La giornata di domenica 7 giugno, inizia con l’apertura della Taverna del Dragone (ore 10). Alle 10.15 via al Corteo degli Arcieri, fino al meraviglioso palcoscenico degli Horti Leonini, una sfida fra gli arcieri dei Canneti e gli arcieri del Quartiere Pianello di Montalcino, per il “Trofeo Val d’Orcia Medievale”, in onore dello storico gemellaggio del 1977.

Alle 12 (Piazzetta di Porta Nuova), inaugurazione del Trabucco restaurato. Dalle 12.45 pranzo cannetino, per avvicinarsi al grande spettacolo biancazzurro, Storia, bandiere, rievocazione in piazza, con il corteo e le esibizioni dei gruppi gemellati: (ore 16.30) con il gruppo sbandieratori dei Canneti ed i gruppi storici ospiti.

La serata in terra di Val d’Orcia, proseguirà (ore 20) con la cena tipica valdorciana (da gustare i migliori piatti locali: pici al sugo e aglione, fegatelli, carne alla brace e ottimi vini rossi Orcia) e chiusura della 23esima edizione.

Informazioni e prenotazioni

Prenotazioni per cena medievale, pranzi e cene al 346.3234091 – 366.4373559; prenotazioni trekking medievale al 347.8322021 o 339.3427894. Info su www.canneti.it, email info@canneti.it e profili social ufficiali.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici