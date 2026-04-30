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PIENZA – Pienza è pronta ad accogliere, dal 2 al 17 maggio 2026, la 39^ edizione di Pienza & I Fiori, uno degli appuntamenti più attesi della primavera in Toscana che trasforma la città rinascimentale in un suggestivo giardino diffuso fatto di colori, profumi e installazioni floreali.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Pienza “Dario Formichi” APS insieme al Centro Commerciale Naturale, con il patrocinio del Comune, celebra quest’anno un anniversario speciale: i 30 anni dal riconoscimento UNESCO, patrimonio mondiale dal 1996. Per l’occasione, il tradizionale giardino all’italiana allestito in Piazza Pio II riprodurrà proprio il logo UNESCO, in un omaggio simbolico all’identità e al valore universale della città e sarà realizzato dall’ingegner Lidia D’Errico.

Il programma con tutti gli appuntamenti

Durante tutta la manifestazione, il cuore storico di Pienza si vestirà di composizioni floreali artistiche, offrendo a visitatori e cittadini un’esperienza immersiva che unisce natura, arte, architettura e paesaggio. L’apertura ufficiale è prevista per sabato 2 maggio alle ore 16:30 presso le Logge del Palazzo Comunale, con il saluto delle autorità, la presentazione di un quadro della mostra “Le Città Rivelate” e un accompagnamento musicale del quartetto d’archi EtruriaMusica, che eseguirà brani di Vivaldi, Bach e Mozart. A seguire, visita inaugurale al giardino in Piazza Pio II. sarà presentato durante l’inaugurazione della festa il 2 maggio.

Il secondo fine settimana (9–10 maggio) sarà dedicato all’artigianato e alla creatività con la fiera “Artigianato e Fiori” in Piazza Dante Alighieri. Sabato 9 maggio alle ore 18 sarà inaugurata “Nostos – Il viaggio di ritorno”, installazione artistica di Angela Cosenza, visitabile fino al 17 maggio. Domenica 10 maggio alle ore 18, presso la Chiesa di San Francesco, spazio alla musica con “Sacre Armonie”, evento che unisce spiritualità e tradizione musicale locale.

Le visite guidate

Nelle giornate del 10 e 17 maggio, dalle 10:30 alle 13:00, sono in programma visite guidate gratuite alla Tenuta Bottega Verde presso Palazzo Massaini. Un percorso alla scoperta delle piante utilizzate in cosmetica e dei progetti di ricerca sviluppati con l’Università di Siena. Prenotazione obbligatoria. Sabato 16 maggio protagonista sarà il gusto con “Aperinfiore – I fiori nel piatto”: un’esperienza culinaria originale in cui i fiori diventano ingredienti, preparati al momento in Piazza Dante Alighieri. Nel pomeriggio, spazio alla creatività con un laboratorio floreale aperto a grandi e piccoli.

La manifestazione si concluderà domenica 17 maggio alle ore 18:00 nel cortile di Palazzo Piccolomini con il concerto “Lirica a Palazzo”. In programma arie e duetti d’opera eseguiti da Alessia Battini (soprano), Marco Rencinai (tenore) e Guglielmo Pianigiani (pianoforte), accompagnati dalla Corale di Pienza “Benvenuto Franci”. Infine fino al 24 maggio, il programma si arricchisce con la mostra pittorica “Le Città Rivelate” di Maria Pia Mucci, allestita al Museo della Città in Piazza San Carlo. L’esposizione propone un dialogo tra la “Città Ideale” patrimonio UNESCO e le suggestioni de Le città invisibili di Italo Calvino.