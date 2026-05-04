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SIENA – Quanto, come e dove leggiamo? I dati in proposito conducono a variegate interpretazioni, così come indicano nuovi fenomeni e tendenze.

Si guardano con interesse, ad esempio, esperienze che fanno della lettura non soltanto un atto vissuto in solitudine, ma esperienza di condivisione anche fuori dalle sedi finora deputate alla lettura quali biblioteche pubbliche e librerie. Ecco, allora, il libro come pre/testo di conoscenze condivise, socialità, cittadinanza attiva.

Se ne parlerà giovedì 7 maggio (ore 17-19) nella Sala storica della Biblioteca degli Intronati di Siena in occasione dell’incontro dal titolo “Biblioteche, ma non solo. La lettura come esperienza condivisa”, ultimo appuntamento della rassegna FUTURA: format di incontri e confronti per comprendere il presente e immaginare il domani nell’ambito del progetto “CLIC – Crescere Liberamente, Imparare Consapevolmente”, promosso dalla Rete Documentaria Senese e coordinato dalla Biblioteca degli Intronati di Siena, iniziativa a cura di Toscanalibri.it.

Protagonista dell’appuntamento sarà Chiara Faggiolani – professoressa di Biblioteconomia all’Università di Roma Sapienza dove dirige il Laboratorio di Biblioteconomia sociale e ricerca applicata alle biblioteche BIBLAB e il Master in Editoria, giornalismo e management culturale – in dialogo con il giornalista e scrittore Luigi Oliveto, direttore artistico della rassegna.

L’ingresso è gratuito previa registrazione sul sito https://redos.comune.siena.it/clic/ oppure in loco il giorno stesso dell’evento.

Il progetto

Coordinato dalla Biblioteca comunale degli Intronati di Siena con il sostegno di 32 Comuni senesi, il progetto si è classificato al secondo posto nel bando della Regione Toscana “Giovani e adulti in-formati.

Interventi di educazione permanente non formale della popolazione adulta maggiorenne” cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Pr Fse+ 2021-2027, priorità 2 “Istruzione e formazione”, azione 2.f.10 – è partito nel 2025 e avrà durata per tutto il 2026, coinvolgendo 32 biblioteche su 33 e 12 archivi del Comune di Siena e di quelli della provincia di Siena.