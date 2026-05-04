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SIENA – Rapper, cantautore e soprattutto torinese. Un ritratto inedito del musicista Guglielmo Bruno, in arte Willie Peyote, arriva sul grande schermo con un docufilm evento diretto da Enrico Bisi.

Appuntamento martedì 5 maggio al Cinema Nuovo Pendola di Siena con Willie Peyote – Elegia Sabauda, in doppia proiezione 18.30/21.

Il cantautore torinese, che ha raggiunto il grande pubblico anche grazie alle sue partecipazioni al Festival di Sanremo (nel 2021 con Mai dire mai, che gli è valsa anche il premio della critica Mia Martina, e nel 2025 con Grazie ma no grazie), vanta una carriera decennale nella scena hip hop, rap e indie italiana, con sei album in studio pubblicati.

“Nichilista, torinese e disoccupato, perché cantautore fa troppo Festa dell’Unità”, così si descrive sui suoi profili social. Un cantante che ha sempre messo al centro dei suoi testi e della sua ricerca musicale temi politici e di lotta sociale.

Il suo political-rap arriva, per la prima volta, sul grande schermo, in una versione sicuramente inedita, ma non incoerente.

La sinossi

Il film racconta più di dieci anni di musica e di battaglie sociali, seguendo Willie Peyote anche nella sua vita più intima, dal difficile 2023 fino alla partecipazione al Festival di Sanremo 2025.

Ed è anche un film che racconta le sue passioni più autentiche, prima tra tutte l’amore per la sua Torino e per il Toro, mentre il cantautore torinese cerca di equilibrare la costante ricerca di un linguaggio politico e sociale (dentro e fuori dal palco) e la volontà di rimanere fedele a sé stesso.

“Un ritratto umano, divertente, privo di convenzioni”.

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