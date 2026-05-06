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ASCIANO – Dopo le fiamme, è l’acqua a far preoccupare gli abitanti di Asciano, il comune di San Giuliano Terme (Pisa) che ha visto oltre 3500 persone evacuate durante l’incendio del Monte Faeta.

Il territorio, pesantemente colpito dal rogo che ha bruciato oltre 700 ettari di bosco e distrutto la casa di un vigile del fuoco – per il quale è partita una raccolta fondi su GoFundMe che ha raggiunto in un giorno oltre 40mila euro -, deve infatti fronteggiare anche la sfida del rischio idrogeologico.

Per oggi, mercoledì 6 maggio, è stata diramata dalla Protezione Civile della Regione Toscana l’allerta arancione per rischio idrogeologico nel territorio al confine tra Pisa e Lucca, dove è previsto che cadano tra i 40-60mm di pioggia, con rovesci temporaleschi che rischiano di danneggiare la situazione.

L’acqua, infatti, cadrà su un suolo compattato dal calore, quindi meno permeabile ai liquidi. L’effetto è che la pioggia tende a scorrere in superficie, trasportando facilmente fango e detriti con una violenza e una portata tale nei torrenti. A questo si aggiunge, vista la scarsa copertura vegetale e il suolo disgregato, un dilavamento delle ceneri e un maggiore rischio erosione.

Il risultato, quindi, è che domani nel comune di Asciano tutte le scuole e relative palestre, pubbliche o private, di ogni ordine e grado saranno chiuse. Inoltre, il comune ha disposto dalle 19 l’evacuazione di circa 150 persone, per il pericolo idrogeologico. Si tratta dei residenti e dimoranti nelle abitazioni nelle seguenti aree: Sugherone, via del Tommasone, via delle Casette, via del Falcione, via Valligiana, via di Ragnaia.

“I cittadini interessati – scrive il Comune di San Giuliano Terme – devono lasciare le proprie abitazioni e individuare autonomamente una sistemazione alternativa presso parenti o conoscenti. Coloro che non dispongono di soluzioni autonome possono contattare il Centro Operativo Comunale (COC) al numero 050 819299, attivo h24, per essere indirizzati alle strutture di accoglienza predisposte dal Comune”.

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