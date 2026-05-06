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SIENA – Si è insediata la nuova Deputazione Amministratrice, Organo amministrativo della Fondazione MPS, guidata dal presidente Riccardo Coppini e composta da: Monica Barbafiera, Filomena Convertito, Renato Saccone e Franco Vaselli.

Nella prima seduta si è proceduto alla nomina della vicepresidente: è stata riconfermata nel ruolo Monica Barbafiera.

Il Collegio dei Sindaci, composto da Elena Gazzola (nominata dal MEF), Patrizia Sideri e Claudio Gasperini Signorini, ha provveduto ad individuare il presidente riconfermando quest’ultimo nel ruolo.

Fondazione Mps, nominata la nuova Deputazione Amministratrice Riccardo Coppini è il nuovo Presidente

La Deputazione Amministratrice ha mandato quadriennale e resterà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio 2029.

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