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SIENA – Riccardo Coppini è stato nominato all’unanimità alla guida della Fondazione Mps nella seduta odierna della Deputazione Generale per il mandato 2026-2030.

Riguardo gli altri componenti della Deputazione Amministratrice due le conferme, Monica Barbafiera e Franco Vaselli, e due nuovi membri: Filomena Convertito e Renato Saccone.

Riconfermato tutto il Collegio dei Sindaci uscente così composto: Claudio Gasperini Signorini, Patrizia Sideri e Elena Gazzola, membro designato dal MEF.

«Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Deputazione Generale per aver condotto il percorso di rinnovo dell’organo amministrativo in maniera esemplare, nel pieno rispetto dei tempi», ha dichiarato Carlo Rossi, Presidente uscente della Fondazione Mps. «Rivolgo, inoltre, un caloroso augurio di buon lavoro al neo Presidente Riccardo Coppini, stimato professionista senese, alla nuova Deputazione Amministratrice e ai riconfermati membri del Collegio dei Sindaci».

Si ricorda che la Deputazione Amministratrice uscente ha raccolto il resoconto dei quattro anni di mandato 2022–2026, in un documento consultabile sul sito istituzionale della Fondazione Mps.

Riccardo Coppini – Laureato in giurisprudenza presso l’Università di Siena con lode. Ha collaborato, quale cultore della materia, con il Prof. Antonello Bracci presso la Cattedra di Diritto Fallimentare della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena fino al 1984.

Vincitore del concorso per notaio indetto nel 1982 e nominato notaio a Torino il 10 aprile 1984. Esercita la professione notarile nel Distretto di Siena e Montepulciano dal 1987. È stato membro del Consiglio Notarile di Siena, nonché relatore in numerosi convegni organizzati dal Consiglio Notarile di Siena e dagli Ordini professionali del territorio. Ha ricoperto il ruolo di Presidente della Società di Pie Disposizioni di Siena fino a dicembre 2025 e attualmente è Vicario del Rettore.

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