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FIVIZZANO – Un’operazione di soccorso complessa è in corso dalla notte di venerdì sulle Torri di Monzone, nel comune di Fivizzano, in Lunigiana.

Tre alpinisti di nazionalità inglese sono rimasti bloccati durante una discesa in corda doppia lungo la via “Casa Vianello”, uno dei percorsi più tecnici e frequentati della zona.

La chiamata è scattata intorno alla mezzanotte: i Vigili del Fuoco della stazione di Carrara e Lunigiana hanno allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana (Sast) per intervenire sul gruppo in difficoltà. Le cause del blocco non sono ancora chiarite – potrebbe trattarsi di un problema tecnico alle corde, un errore di manovra o un peggioramento delle condizioni della parete – ma gli scalatori non sono riusciti a proseguire la calata.

Sul posto, i Vigili del Fuoco sono arrivati con un mezzo logistico e collaborano con le squadre del Sast per organizzare il recupero in sicurezza. L’operazione è resa ardua dall’orario notturno e dalla ripida conformazione verticale delle torri, che impone progressioni su roccia e calate multiple. Le squadre stanno raggiungendo gli alpinisti dall’alto, valutando anche l’uso di barelle per il recupero se necessario.

Al momento non si registrano feriti, ma la priorità resta riportare i tre inglesi in zona sicura prima dell’alba. La via “Casa Vianello”, meta ambita dagli appassionati di arrampicata, è nota per i suoi passaggi esposti, che in condizioni di scarsa visibilità possono diventare particolarmente insidiosi.

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