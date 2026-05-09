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SIENA – Un insegnante, una macchina da presa e il coraggio di opporsi al potere, anche quando si pensa di essere un “signor nessuno”.

Mr.Nobody Against Putin – Il film contro tutte le guerre arriva nelle sale toscane, dopo aver vinto l’Oscar come Miglior Documentario. Appuntamento lunedì 11 maggio alle ore 18.30 e alle ore 21 al Cinema Nuovo Pendola di Siena (via San Quirico 13).

La proiezione delle 18.30 sarà presentata da Alessandra Carbone, professoressa di lingua e letteratura russa dell’Università degli Studi di Siena, e Giulia Marcucci, professoressa associata di Lingua, traduzione e cultura russa dell’Università per Stranieri di Siena.

Alla fine della proiezione è previsto un q&a, che introdurrà anche la proiezione delle 21.

Il film

Dopo la vittoria agli Oscar 2026 come Miglior Documentario, arriva anche al Cinema Nuovo Pendola Mr. Nobody Against Putin – Il film contro tutte le guerre, diretto da David Borenstein e Pavel Talankin, distribuito in Italia da ZaLab.

Mentre la guerra riscrive la vita quotidiana di una scuola, un insegnante filma in segreto ciò che il potere vorrebbe tenere nascosto: il film è una testimonianza urgente su come l’educazione possa trasformarsi durante ogni guerra, e sul coraggio di opporsi al potere anche quando si pensa di non contare nulla.