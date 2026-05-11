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Si è riunito a Rapolano Terme il primo Direttivo provinciale del Partito socialista italiano dopo il congresso dello scorso 11 aprile che ha confermato Alfredo Ardanese come segretario provinciale.

Sono stati quindi definiti gli organismi del partito provinciale. Alessandra Marzuoli e Francesco Pasqui sono i nuovi vicesegretari provinciali, Paolo Malacarne, tesoriere. Compongono la segreteria provinciale anche Giorgio Del Ciondolo, Gianni Meiattini, Riccardo Garosi, Luciano Garosi, Stefania Bracciali, Francesco Pasqui, Alessandra Marzuoli e Giampiero Signorini.

“Abbiamo rinnovato gli organismi provinciali con l’innesto di nuove figure e la conferma di altre che da tempo contribuiscono con il loro impegno alla vita del partito – ha detto il segretario provinciale Alfredo Ardanese -. Riscontro un rinnovato entusiasmo, passione e voglia di fare nel nome di un partito che in questa provincia ha avuto ed ha un ruolo importante nel centro sinistra. Un ruolo tante volte da protagonista, con tanti sindaci e amministratori che hanno contribuito al progresso di Siena e della sua provincia”.

Gli interventi e i temi affrontati

Nella corso della discussione del Direttivo molti interventi si sono concentrati sui prossimi impegni che vedranno il partito impegnato, primi fra tutti le Politiche del 2027 e le elezioni amministrative a Siena nel 2028.

“Già da oggi – prosegue Ardanese – il nostro impegno è tornare a proporre ai senesi un’alternativa al governo di destra della città di Siena. Un’alternativa che riguardi contenuti, metodi, donne e uomini. I socialisti lo faranno da protagonisti. L’invito è rivolto in particolare ai giovani. Siamo il partito più antico d’Italia ma oggi anche il più rinnovato e aperto al contributo di tutti”.

Le nuove commissioni

Sono anche state costituite le commissione di lavoro e assegnati i ruoli. Alfredo Ardanese, trasporti e mobilità, Alessandra Marzuoli, scuola e istruzione, Francesco Pasqui, infrastrutture, Stefania Bracciali, sanità, Sandra Beligni, politiche sociali, Gianni Meiattini, attività produttive e commerciali, Giampiero Signorini, enti locali, Riccardo Garosi, eventi.

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