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FIRENZE – La Toscana piange la perdita di 15.309 piccoli imprenditori e autonomi nel commercio e nel turismo tra il 2019 e il 2025, un duro colpo che riflette una tendenza nazionale preoccupante.

È quanto emerge da un’elaborazione di Confesercenti sui dati camerali relativi a commercio al dettaglio, alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio. In tutta Italia, i settori hanno registrato un calo del 14,1% tra gli addetti autonomi, con oltre 177mila partite Iva in meno: in media, 81 piccoli imprenditori svaniti ogni giorno.

La controtendenza è netta. Mentre l’occupazione complessiva cresce di 351mila unità (+8,4%), il saldo positivo è trainato solo dal lavoro dipendente, salito di 528mila addetti (+18%). Gli autonomi, invece, arretrano drasticamente, modificando il volto dei settori: nel 2019 un addetto su tre era indipendente, oggi non arriva nemmeno a uno su quattro.

Il commercio al dettaglio paga il prezzo più alto, con 135.762 autonomi in meno (-16,6%). Segue la ristorazione, che perde 45.523 indipendenti (-11,9%). Stabili le agenzie di viaggio (-0,4%), mentre l’alloggio cresce di 3.766 unità (+7,4%), grazie all’ascesa di case vacanza e B&B.

Il fenomeno investe tutto il Paese. Le perdite assolute più gravi si concentrano in Lombardia (-25.098), Lazio (-22.963), Veneto (-17.792), Emilia-Romagna (-16.037) e proprio Toscana (-15.309). In termini percentuali, le contrazioni più severe colpiscono Marche (-25%), Lazio (-20,4%), Veneto (-18%), Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna (circa -17%).

“Il dato segnala una tendenza che va contrastata”, avverte Nico Gronchi, presidente di Confesercenti. “Un tessuto diffuso di piccole imprese e lavoratori autonomi è essenziale: sostiene la densità produttiva dei territori, alimenta concorrenza e pluralismo dell’offerta, crea occupazione e circolazione locale del reddito”.

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