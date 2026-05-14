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FIRENZE – Tre giorni di lavori intensi e 350 mila utenze di Pubbliacqua coinvolte. «Cerchiamo di risparmiare più acqua possibile».

È l’appello lanciato dal presidente Nicola Perini, alla vigilia dei cantieri per il potenziamento dell’«Autostrada dell’Acqua» tra lungarno Pecori Giraldi e lungarno Colombo. Gli interventi partiranno domani sera, 15 maggio, alle 22 e dureranno fino alla mattina di domenica 17 maggio. Saranno coinvolti cittadini di Firenze, Fiesole, Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino, Signa, Prato e Poggio a Caiano. Sul sito di Publiacqua è disponibile la «mappa delle criticità», con problemi più accentuati tra sabato e domenica.

Le zone colpite e i livelli di allarme

Il territorio è stato diviso in tre fasce: rossa (massima criticità), arancione e gialla (meno grave, con disagi serali).

Rossa: Statuto, Castello, Poggetto, Sodo, Rifredi (nord della stazione), Campo di Marte (fino a via Piagentina), piazza Beccaria, Santa Maria Novella, piazza della Libertà, centro nord di Borgo la Croce e via Pietrapiana.

Arancione: viale Fratelli Rosselli, viale della Giovine Italia, Lungarno della Zecca Vecchia, Coverciano e Rovezzano.

Gialla: Settignano, ponte a Mensola, Sodo, Careggi, alte Cure, Cascine, Peretola, Brozzi, Isolotto, Quaracchi e Indiano.

I disagi, spiega Perini, colpiranno soprattutto i piani alti dei palazzi senza autoclave, con cali di pressione nelle ore notturne da venerdì a domenica. I fontanelli pubblici non dovrebbero subire interruzioni. Per limitare i problemi, Publiacqua potenzierà le risorse locali, le squadre operative e la produzione degli impianti di Mantignano e dell’area Prato-Pistoia, con possibili intorbidamenti temporanei.

31 autobotti per l’acqua potabile

Saranno 31 le autobotti per il rifornimento gratuito, di cui 13 a Firenze: piazza Berlinguer (zona Mandela), via Masaccio (angolo viale Mazzini), piazzale del Re alle Cascine, via del Palazzaccio (angolo via Reginaldo Giuliani), via delle Panche (angolo via Carlo del Greco), viale Guidoni, via Buonsignori, piazza Baldinucci (Romito), piazza Santa Maria Novella, stradone dell’Ospedale (Torregalli), piazza delle Cure, piazza Desiderio da Settignano e lungarno Aldo Moro (vicino Teatro Cartiere Carrara).

Altre 12 a Prato e provincia (Macrolotto, Maliseti, Chiesanuova, Galciana, Grignano, Poggio a Caiano), più 6 nei comuni della Piana (Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino). Elenco completo sul sito Publiacqua.

L’intervento sostituirà condotte vetuste cruciali per l’«Autostrada dell’Acqua» dall’Anconella, uno dei più complessi degli ultimi anni sulla rete metropolitana, che serve oltre 170 mila utenze con criticità maggiori in 13.431 casi a Firenze (Statuto, Rifredi, Campo di Marte, piazza Beccaria, piazza della Libertà e centro storico).

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