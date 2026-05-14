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PISA – Nuovi episodi di vandalismo con simboli fascisti e nazisti sono apparsi in varie zone di Pisa. La denuncia arriva da Diritti in Comune – Una città in Comune-Rifondazione Comunista, che riferisce di aver raccolto diverse segnalazioni e svolto verifiche dirette sul posto.

Uno dei casi riguarda piazza San Silvestro, dove sul monumento dedicato a Franco Serantini è stato trovato un mattone con una svastica. Serantini, giovane anarchico, morì il 7 maggio 1972 in seguito alle violenze avvenute durante gli scontri scoppiati in occasione di una manifestazione contro un comizio del Movimento Sociale Italiano. Sempre nella stessa piazza, una panchina è stata imbrattata con una croce uncinata tracciata con spray nero.

Altri simboli sono comparsi anche in via Scorno, tra Lungarno Galilei e via San Martino. In questo caso è stata realizzata la scritta “Pisa futurista”, accompagnata da alcune croci celtiche. Secondo Diritti in Comune, il messaggio potrebbe essere legato alla recente costituzione a Pisa di un gruppo territoriale e movimento sovranista “Futuro nazionale”.

Nella nota diffusa dalla lista, il movimento politico denuncia quello che definisce “un clima di violenza neofascista e razzista” presente nel Paese.

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