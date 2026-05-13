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FIRENZE – Eugenio Giani si colloca al settimo posto nella classifica di gradimento dei presidenti di Regione stilata da Swg per l’Ansa, con il 42% dei consensi, in calo di 5 punti rispetto al 2025.

In testa alla graduatoria ci sono due governatori del Nord a guida Lega: Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, che guida con il 65% e un punto in più rispetto allo scorso anno, e Alberto Stefani, governatore del Veneto, al 58%. Sul podio sale anche il presidente della Calabria Roberto Occhiuto, terzo con il 53% e un punto in più rispetto al 2025.

La classifica

Nei primi cinque posti compaiono anche Antonio Decaro, presidente della Puglia, al 51%, e Roberto Fico, alla guida della Campania, al 47%. Al sesto posto, a pari merito, ci sono Michele De Pascale, presidente dell’Emilia-Romagna, e Stefania Proietti, governatrice dell’Umbria, entrambi al 45%. Proietti registra però il calo più marcato rispetto al 2025, con otto punti in meno.

Alle spalle di Giani si collocano Alberto Cirio, presidente del Piemonte, al 40% con una flessione di 2 punti, Marco Bucci, governatore della Liguria, e Francesco Acquaroli, presidente delle Marche, entrambi al 37%. Acquaroli risulta stabile rispetto alla rilevazione dello scorso anno.

Più indietro Attilio Fontana, presidente della Lombardia, al 35% senza variazioni, mentre Marco Marsilio, Alessandra Todde e Vito Bardi si fermano tutti al 33%, con cali rispettivamente di 2, 4 e 6 punti.

Chiudono la graduatoria Francesco Rocca, presidente del Lazio, al 29% (-2), e Renato Schifani, governatore della Sicilia, al 25%, dato stabile rispetto alla precedente rilevazione.

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