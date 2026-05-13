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PISTOIA – Avrebbe tentato di avvelenare la moglie versandole della candeggina nel caffè.

È questa la pesante accusa mossa ad un uomo cinquantenne arrestato dai carabinieri nello stabilimento Hitachi di Pistoia, dove l’uomo lavora come operaio, secondo quanto riportato dal Tirreno.

Secondo le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, la donna ha accusato un improvviso malore subito dopo aver bevuto il caffè preparato in casa dal marito. Insospettitasi per il sapore anomalo, dato dalla candeggina, è riuscita a chiamare i soccorsi in tempo. I sanitari del 118 l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove è tuttora ricoverata sotto stretta osservazione.

Dopo oltre 24 ore di accertamenti, i militari dell’Arma hanno raccolto elementi probatori ritenuti sufficienti per procedere all’arresto. L’uomo è stato fermato direttamente in azienda, davanti ai colleghi rimasti sconvolti dall’accaduto. L’uomo, ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria, dovrà rispondere del reato di lesioni gravissime.

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