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FIRENZE – Dal fungo atomico del primo test nucleare della storia emerge un segreto inatteso.

Minuscole gocce metalliche, intrappolate nel deserto del New Mexico, custodiscono un materiale completamente nuovo. Si tratta di una struttura cristallina inedita, battezzata “trinitite”, scoperta da un team internazionale guidato dall’Università di Firenze.

Il ritrovamento risale al Trinity test del 1945, la prima esplosione atomica mai realizzata dall’uomo. I ricercatori, coordinati dal professor Luca Bindi – docente di Mineralogia al Dipartimento di Scienze della Terra “Grosseto” e noto per aver identificato i quasicristalli naturali – hanno analizzato le gocce e identificato un clatrato a base di calcio, rame e silicio. Mai osservato né in natura né in laboratorio, questo composto sfida le conoscenze consolidate sulla cristallografia.

Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas), apre scenari rivoluzionari. I clatrati, spiega l’ateneo fiorentino, sono materiali “a gabbia” capaci di intrappolare atomi e molecole, con proprietà uniche per applicazioni high-tech: dalla conversione del calore in elettricità con termoelettrici, ai semiconduttori avanzati, fino allo stoccaggio di gas e idrogeno per l’energia del futuro.

“Questo clatrato si è formato spontaneamente in un’esplosione nucleare, sotto temperature e pressioni estreme”, sottolineano gli autori. Condizioni impossibili da replicare con metodi tradizionali, che ora rivelano come eventi catastrofici possano generare innovazioni imprevedibili.

Non è la prima sorpresa dal Trinity test per il team di Bindi: pochi anni fa, lo stesso gruppo aveva documentato un quasicristallo ricco di silicio nello stesso sito. “Questi eventi – commenta Bindi – sono laboratori naturali perfetti. Fulmini, impatti meteoritici o esplosioni nucleari ci mostrano come gli atomi si organizzano in estremi, ampliando le frontiere per nuovi materiali avanzati”.

La trinitite non è solo una curiosità storica: potrebbe ispirare la progettazione di tecnologie del domani, trasformando il dramma di Hiroshima e Nagasaki in una lezione per il progresso scientifico.

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